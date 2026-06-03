Чому в Україні скоротили соціальні виплати?

Після цього він буде ухвалений в цілому, про що повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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Як зазначили у відомстві, законопроєкт передбачає запровадження нового виду державної підтримки – базової соціальної допомоги. Тобто в країні прагнуть створити єдину систему підтримки для сімей з низькими доходами.

Це означає, що вона об’єднає кілька вже чинних видів соціальних виплат. Зокрема, серед них:

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державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

державна допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних родинах;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Щодо розміру допомоги: законопроєкт пропонує просту формулу визначення розміру виплати. Загальна сума визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом родини за останній квартал.

При цьому сім’ям з низькими доходами одночасно надаватимуться необхідні соціальні послуги на рівні територіальної громади відповідно до їхніх потреб, що забезпечить комплексну підтримку та вирішення проблем сім’ї,

– пояснили у Міністерстві.

Розмір базової величини затверджуватиметься у Законі про Держбюджет на відповідний рік. Крім того, він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня відповідного року.

Як отримати виплату? Для цього подається дві заяви. На самому початку подають саме заяву про намір отримати базову соціальну допомогу. Там зазначають особисті та контактні дані заявника, а ще інформацію про всіх членів родини.

Якщо ж сім'я погоджується з розрахованим розміром допомоги, то той, хто подавав першу заяву, підписує вже заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Важливо! Заяву про призначення може подати лише один член сім’ї. Проте важливий нюанс: кожен повнолітній, хто отримуватиме допомогу, має її підписати.

Що ще відомо про базову соціальну допомогу?

Нагадаємо, що ще під час засідання 28 травня депутати прийняли за основу законопроєкт №15094, який стосувався базової соціальної допомоги. Закон підтримали 235 нардепів.

Існує мінімальна межа. Це наразі 3 328 гривні. Це прожитковий мінімум для працездатних осіб

При отриманні базової соціальної допомоги автоматично відбувається відмова від інших видів підтримки. Річ у тім, що ця підтримка вже містить їх у собі.

Однак допомозі можуть й відмовити. Наприклад, якщо людина має багато нерухомості або здійснила дорогі покупки.