Чи штрафуватимуть українців за те, що трудова книжка не була оцифрована?

Вказана дата є рекомендованою, повідомляє Представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна.

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Наразі штрафів за неоцифровану трудову книжку не встановлено. Проте, якщо це не зробити, проблеми можуть виникнути у майбутньому. Адже буде складніше підтвердити стаж та оформити пенсію.

Оцифрування трудової книжки – це перенесення відомостей про трудовий стаж із паперових документів до реєстру Пенсійного фонду України,
– вказує Алтуніна.

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Водночас варто розуміти, що:

  • стаж до 2004 року підтверджується паперовими документами;
  • після 2004 року – зазвичай ці періоди вже зафіксовані в електронній системі.

Як можна подати документи?

Подати документи можна різними способами. Наприклад, через роботодавця.

Також це можна зробити:

  • через відділення ПФУ;
  • через вебпортал Пенсійного фонду.

Разом із трудовою книжкою також радять подавати документи про освіту, військовий квиток, свідоцтва та інші документи, які можуть підтверджувати стаж,
– вказує Алтуніна

Що ще важливо знати перед подачею документів у ПФУ?

  • Надзвичайно важливо перевірити правильність особистих даних у документах. Зокрема, дат та ПІБ. Також важливо дослідити чи коректно проставлені записи про прийняття на роботу та звільнення. До того ж необхідно звернути увагу на те чи хорошої якості сканкопії і чи видно там печатки.

  • Якщо трудова книжка пошкоджена, втрачена чи там є помилки, стаж усе ж реально підтвердити. Для цього потрібно надати додаткові документи. Також може допомогти звернення в архів. Саме там мають зберігатися відомості, що підтверджують вашу роботу.