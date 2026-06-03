Чи штрафуватимуть українців за те, що трудова книжка не була оцифрована?

Вказана дата є рекомендованою, повідомляє Представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна.

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Наразі штрафів за неоцифровану трудову книжку не встановлено. Проте, якщо це не зробити, проблеми можуть виникнути у майбутньому. Адже буде складніше підтвердити стаж та оформити пенсію.

Оцифрування трудової книжки – це перенесення відомостей про трудовий стаж із паперових документів до реєстру Пенсійного фонду України,

– вказує Алтуніна.

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Водночас варто розуміти, що:

стаж до 2004 року підтверджується паперовими документами;

після 2004 року – зазвичай ці періоди вже зафіксовані в електронній системі.

Як можна подати документи?

Подати документи можна різними способами. Наприклад, через роботодавця.

Також це можна зробити:

через відділення ПФУ;

через вебпортал Пенсійного фонду.

Разом із трудовою книжкою також радять подавати документи про освіту, військовий квиток, свідоцтва та інші документи, які можуть підтверджувати стаж,

– вказує Алтуніна

Що ще важливо знати перед подачею документів у ПФУ?