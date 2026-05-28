Що відомо про базову соцдопомогу

Про те, що змінить новий вид допомоги, йдеться на сайті Верховної Ради.

Під час засідання 28 травня депутати прийняли за основу законопроєкт №15094 щодо базової соцдопомоги. Закон підтримали 235 нардепів.

Базова соціальна допомога передбачає один вид виплат, замість кількох окремих. Розраховувати на підтримку можуть малозабезпечені сім'ї. Їм потрібно подати заяву й отримати відповідну допомогу.

Одна виплата замість кількох передбачається також для допомоги:

на дітей одиноким матерям;

у багатодітних сім'ях;

коли батьки ухиляються від сплати аліментів.

Зауважте! Право на базову соціальну допомогу матимуть також громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію. Тобто люди, яким не вистачає страхового стажу до оформлення та нарахування пенсійних виплат.

Мета законопроєкту: запровадження європейських систем соцдопомоги. Тобто в Україні хочуть використати приклад та підхід Європи. Йдеться про:

об'єднання грошових виплат та соціальних послуг в одну систему;

індивідуальний підхід до сімей;

виявлення тих, хто потребує підтримки;

сприяння таким сім'ям та громадянам в оформленні документів;

доступність до послуг за місцем проживання.

Особливості нової соцдопомоги

Розмір базової соціальної виплати визначатиметься через базову величину. Показник щороку закріплюватимуть в законі про держбюджет. Є також мінімальна межа – нині це 3 328 гривень, або прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тобто виплат, менших від зазначеної суми, не буде.

Водночас розмір виплати можуть розрахувати окремо для певних категорій. Так, передбачається, що перший член сім'ї як уповноважений представних отримує 100% базової величини. Кожний наступний член сім'ї – теж по 100%. Але для осіб з інвалідністю – суму виплат окремо визначатимуть у Кабміні.

Реалізувати підтримку планують не лише через фінансову допомогу. Так, фахівці будуть проводити індивідуальні оцінки потреб сім'ї. Згодом нададуть план соцпослуг.

Також планується, що через допомогу вдасться повернути на ринок працездатних отримувачів виплат та сприяти їхній фінансовій самостійності.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум є базовим державним стандартом. Він визначає, мінімальну суму, необхідну для забезпечення людини. У 2026 році показник збільшили на 289 гривень і становить 3 209 гривень. І саме від цього показника залежить низка виплат та рівень соцзабезпечення.

У разі підвищення прожиткового мінімуму потрібно переглядати й інші виплати. У прикладі з мінімальною зарплатою прожитковий мінімум є своєрідним орієнтиром для встановлення показника виплат.