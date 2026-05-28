Основні зміни до бюджету

Це перша частина Ukraine Support Loan загальним обсягом до 90 мільярдів євро, який європейські партнери схвалили на 2026 – 2027 роки, пояснили у Міністерстві фінансів.

Щоб ці кошти могли використати за призначенням, їх необхідно законодавчо закріпити. Тому Мінфін підготував та подав уряду відповідні зміни до бюджету. Спочатку їх схвалив Кабмін, після чого документ передали в Раду.

Головна зміна держбюджету передбачає збільшення фінансування на оборону та безпеку країни. На ці потреби додатково спрямують 1,56 трильйона гривень. А загалом ресурс на оборону та безпеку зросте до 4,367 трильйона гривень, з урахуванням змін.

Додаткові кошти планують розподілити за трьома основними напрямками:

грошове забезпечення військових – плюс 174,3 мільярда гривень;

гривень; озброєння та військова техніка – 1,371 трильйона гривень (на закупівлю та ремонт техніки, озброєння, боєприпасів);

гривень (на закупівлю та ремонт техніки, озброєння, боєприпасів); резерв для оборони та безпеки – 14,6 мільярда гривень.

Фото: Куди підуть додаткові кошти / Мінфін

Водночас у змінах до бюджету передбачили 40 мільярдів гривень на нову програму з підготовки до зими. Кошти підуть на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, які мають захистити енергетичну інфраструктуру та забезпечити тепло і світло взимку.

Фінансування виділять на:

захист об'єктів критичної інфраструктури;

блочно-модульні котельні та когенераційні установки для виробництва електроенергії;

резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання.

Також до резервного фонду держбюджету додатково спрямують 40 мільярдів гривень. Ці кошти використовуватимуть, зокрема, щоб оперативно усунути наслідки надзвичайних ситуацій, викликаних російськими атаками.

Важливо! Після схвалення змін парламентом за основу Комітет ВР з питань бюджету та Мінфін спільно підготують законопроєкт до розгляду в другому читанні за скороченою процедурою.

Нагадаємо, Європейський союз схвалив пакет рішень щодо надання Україні масштабної фінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро після того, як Угорщина відмовилася від блокування кредиту.

Уже у 2026 році Україна має отримати першу частину фінансування – 45 мільярдів євро. За середньорічним курсом це становить близько 2 трильйонів 221 мільярда гривень.

Із цієї суми 13,2 мільярда євро передбачено для покриття соціальних і гуманітарних потреб держави. Ще 31,8 мільярда євро планують спрямувати на зміцнення обороноздатності та безпеки країни.

У четвер, 28 травня, Верховна Рада також підтримала ратифікацію угоди з Європейським Союзом про надання Україні позики на 90 мільярдів доларів. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.