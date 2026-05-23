Скільки коштів принесе підвищення?

Про це розповів міністр економіки України Олексій Соболев в етері національного телемарафону.

За словами міністра, сьогодні критичні підприємства відіграють важливу роль для підтримки української економіки. Адже вони забезпечують до 60% всіх податків, як йдуть до бюджету.

Тому підвищення зарплатного критерію для бронювання працівників, дозволить залучити додатково щонайменше 10 мільярдів гривень.

Олексій Соболев Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Якщо всі компанії збільшать зарплати для своїх заброньованих, ми очікуємо, що бюджет доотримає 10 - 13 мільярдів гривень.

Водночас, спілкуючись згодом із журналістами, Соболев розповів, що при цьому критичні компанії забронювали близько 1,3 мільйона працівників. Це близько 12% від усіх людей, що наразі офіційно працюють в Україні.

Враховуючи, що у нас 10,5 млн працюючих, це дуже високий показник,

– зауважив міністр.

А його заступник Віталій Кіндратів наголосив, що нові критерії відстрочки від мобілізації уводять зовсім не для того, аби скоротити кількість заброньованих працівників, а щоб "прибрати баги" системи.

За його словами, міністерство має тримати баланс між потребами економіки та Сил оборони України.

У Мінекономіки додали, що постанова уряду з новими зарплатними вимогами буде опублікована до кінця травня. Механізм з відстрочкою почне діяти через 10 днів після опублікування.

Впродовж червня міністерства оновлять свої норми щодо зарплатного критерію, і компанії матимуть два місяці, аби внести необхідні зміни.

Ті підприємства, які не пройдуть до кінця літа перевірку по оновлених критеріях, позбавлять критичності.

Як зріс поріг зарплат для бронювання?

За оновленими правилами для бронювання працівників підприємство повинне забезпечити середню зарплату не нижче трьох мінімальних. Наразі це становить 25 941 гривню.

Міністр економіки Олексій Соболєв пояснив, що необхідність підвищення пов’язана з тим, що попередній поріг не переглядали вже рік. За цей час в Україні зросла інфляція, а також підвищився середній рівень зарплат.

За словами посадовця, перед ухваленням рішення влада консультувалася з представниками бізнесу. У Мінекономіки вважають, що новий рівень є прийнятним для більшості компаній.

Водночас для підприємств у прифронтових регіонах вирішили залишити чинні умови. Там і надалі діятиме нинішній критерій – 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 гривень.