Сколько средств принесет повышение?

Об этом рассказал министр экономики Украины Алексей Соболев в эфире национального телемарафона.

По словам министра, сегодня критические предприятия играют важную роль для поддержки украинской экономики. Ведь они обеспечивают до 60% всех налогов, которые идут в бюджет.

Поэтому повышение зарплатного критерия для бронирования работников, позволит привлечь дополнительно не менее 10 миллиардов гривен.

Алексей Соболев Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Если все компании увеличат зарплаты для своих забронированных, мы ожидаем, что бюджет дополучит 10 - 13 миллиардов гривен.

В то же время, общаясь впоследствии с журналистами, Соболев рассказал, что при этом критические компании забронировали около 1,3 миллиона работников. Это около 12% от всех людей, что сейчас официально работают в Украине.

Учитывая, что у нас 10,5 млн работающих, это очень высокий показатель,

– отметил министр.

А его заместитель Виталий Киндратив отметил, что новые критерии отсрочки от мобилизации вводят вовсе не для того, чтобы сократить количество забронированных работников, а чтобы "убрать баги" системы.

По его словам, министерство должно держать баланс между потребностями экономики и Сил обороны Украины.

В Минэкономики добавили, что постановление правительства с новыми зарплатными требованиями будет опубликовано до конца мая. Механизм с отсрочкой начнет действовать через 10 дней после опубликования.

В течение июня министерства обновят свои нормы по зарплатному критерию, и компании будут иметь два месяца, чтобы внести необходимые изменения.

Те предприятия, которые не пройдут до конца лета проверку по обновленным критериям, лишат критичности.

Как вырос порог зарплат для бронирования?

По обновленным правилам для бронирования работников предприятие должно обеспечить среднюю зарплату не ниже трех минимальных. Сейчас это составляет 25 941 гривну.

Министр экономики Алексей Соболев объяснил, что необходимость повышения связана с тем, что предыдущий порог не пересматривали уже год. За это время в Украине выросла инфляция, а также повысился средний уровень зарплат.

По словам чиновника, перед принятием решения власти консультировались с представителями бизнеса. В Минэкономики считают, что новый уровень является приемлемым для большинства компаний.

В то же время для предприятий в прифронтовых регионах решили оставить действующие условия. Там и в дальнейшем будет действовать нынешний критерий – 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 гривен.