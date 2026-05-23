Почему повысили порог бронирования?

По новым правилам, для бронирования работника уровень заработной платы на предприятии должен составлять не менее трех минимальных зарплат, то есть 25 941 гривну, объяснил министр экономики Украины Алексей Соболев в эфире национального телемарафона.

По его словам, повышение связано с требованиями времени. Ведь с последнего роста порога зарплат прошло год.

С того времени подскочила инфляция. К тому же министр говорит, что средние зарплаты работников по Украине тоже повысились.

Мы общались с бизнесом. И нам кажется, что этот тот уровень, который приемлем для бизнеса,

– пояснил Соболев.

В то же время для прифронтовых территорий, где нужно больше внимания к бизнесу, правительство оставило нынешний зарплатный критерий для бронирования.

Соболев подчеркнул, что таким образом государство учитывает сложные условия работы бизнеса в регионах вблизи ведения боевых действий.

Для других предприятий логика такова, что если компания претендует на статус критически важной, она должна соответствовать обновленным критериям. И, после консультаций с бизнесом, мы уверены, что эти критерии будут большинству компаний приемлемы,

– добавил министр.

Сейчас действующий зарплатный критерий для подтверждения статуса критического предприятия и бронирования работников составляет 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21 618 гривен. Именно этот показатель и в дальнейшем будет действовать в прифронтовых регионах.

Минимальная зарплата в 2026 году, напомним, составляет 8 647 гривен.

Заметьте! Повышение порога зарплат коснется именно бизнеса. Ведь, например, для государственных и коммунальных предприятий, требование в три "минималки" не действует. Также не применяют этот критерий к ряду других компаний и лиц, указанных в постановлении Кабинета Министров № 76.

Какие еще новые требования к бронированию?

Кроме зарплат, также изменятся правила для работников, работающих по совместительству. Отныне людей, которые уже имеют отсрочку от мобилизации, будут учитывать для бронирования только по основному месту работы. Нововведение должно заработать с середины июня.

Кроме того, центральные и местные органы власти получили месяц на обновление критериев определения критически важных предприятий. После этого их нужно будет согласовать с Министерством обороны Украины и Министерством экономики Украины.

При пересмотре критериев будут учитывать, насколько предприятие важно для нужд экономики, функционирования инфраструктуры, предоставления ключевых услуг, производства необходимой продукции, а также сохранения рабочих мест и стабильности общин.

Также в течение трех месяцев планируют проверить все компании, которые уже имеют статус критически важных. В то же время на период проверок действующие бронирования работников и сам статус критичности будут оставаться действительными.