Детали об изменениях для бронирования, которые планируют внедрить рассказали в Минэкономики.

Какой новый зарплатный порог планируют установить для бронирования?

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое меняет подход к бронированию военнообязанных работников на критически важных предприятиях.

Одним из ключевых изменений является повышение требований к средней зарплате работников. Она должна составлять около 26 тысяч гривен. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, этот показатель оставили без изменений – 21 600 гривен.

Также меняется подход к работникам-совместителям. Отныне тех, кто уже имеет отсрочку, будут учитывать в бронировании только по основному месту работы. Это правило начнет действовать в середине июня.

Кроме этого, центральные и региональные органы власти должны в течение месяца обновить критерии определения критически важных предприятий и согласовать их с Министерством обороны и Министерством экономики.

При оценке будут учитывать значение предприятия для выполнения государственных нужд, предоставления важных услуг, производства необходимой продукции, работы инфраструктуры, обеспечения рабочих мест и стабильности общин.

В течение трех месяцев планируют проверить статус всех предприятий, которые уже признаны критически важными. На время переходного периода действующий статус критичности и бронирование работников для таких предприятий будут оставаться действительными.

Напомним, что в Украине действует временное бронирование работников. Льготное бронирование будет распространяться только на военнообязанных, которые имеют проблемы с военным учетом. Предприятия могут забронировать таких работников сроком на 45 дней, чтобы те решили проблемы со своими данными.

Важно, что это касается только вновь принятых сотрудников и не распространяется на тех, кто уже работает с нарушениями воинского учета. Бронирование будет доступно для людей без должным образом оформленных военно-учетных документов, с необновленными данными, административными нарушениями воинского учета или отметкой “розыск” в реестрах.

Стоит отметить, что бронирование работников оформляется через критически важные предприятия и инициируется работодателем. В то же время отсрочка от мобилизации зависит от личных обстоятельств военнообязанного и предоставляется после самостоятельного представления необходимых документов.