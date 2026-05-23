Что будет с людьми на предприятиях, которые не обновили свои данные?

Новая норма не повлияет на работников, которые нормировали свои военно-учетные данные. Но официальные данные показывают, что почти два миллиона людей не появлялись в ТЦК, поэтому возникает вопрос, что будет дальше с их бронированием. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает 24 Канал.

По словам министра, людей, которые не обновили данные хотят каким-то образом привлечь в экономику. Для этого проводится соответствующая работа с Министерством обороны.

Во время военного положения человек должен или работать, или воевать. Поэтому мы ищем с ними варианты (с Минобороны, – 24 Канал), какие процедуры упростить и что сделать, чтобы ввести людей в экономику или в Силы обороны,

– сказал Соболев.

Фактически министр подтвердил, что украинцам, которые находятся в так называемой "серой зоне" и не обновили данные, предлагают выбор – или обязательная работа для экономики, или участие непосредственно в боевых действиях.

Соболев также напомнил, что на предприятиях, работающих на оборону, и в критически важных учреждениях квота для бронирования работников составляет 100%. Более того, компании нуждаются в работниках. Поэтому министр убежден, что найти работу и получить бронирование – возможно. И это гораздо лучше, чем "сидеть в тени".

Что известно об обновлении правил бронирования в Украине?

Из-за продолжающейся войны,, государство меняет правила бронирования. Главным изменением, которое начнет действовать уже летом, будет справедливый подход к бронированию и эффективность привлечения людей к экономике. Так согласно изменениям должны увеличить размер минимальной зарплаты для получения освобождения от мобилизации. Она будет достигать 26 тысяч гривен.

Работников, которые имеют работу по совместительству, смогут получать отсрочку только на основном месте работы. Ранее их могли учитывать сразу на нескольких предприятиях.

В течение трех месяцев после того, как постановление вступит в силу, пересмотрят статус всех предприятий, которые уже имеют статус критичности.