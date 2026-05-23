Новые правила начнут действовать после официальной публикации постановления и переходного периода. Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, пишет ТСН.

Когда начнут действовать новые правила?

Правительство утвердило обновленный механизм бронирования работников, который предусматривает ужесточение требований к предприятиям и прозрачный учет персонала. Как пояснил Соболев, постановление будет официально опубликовано до конца мая.

Однако новые правила заработают не сразу. Предусмотрен переходный период в 10 дней, после чего система обновленного бронирования вступит в силу – ориентировочно в середине июня.

По завершении запуска новой системы компании должны будут пересмотреть списки забронированных работников в соответствии с новыми критериями и квотами. В течение лета предприятия будут проходить повторное согласование статуса критически важных.

В течение июня министерства и ведомства должны обновить критерии критичности для предприятий. А уже в июле – августе бизнесу придется заново пересогласовывать свой статус по новым требованиям,

– пояснил министр.

Несмотря на обновление правил, правительство не прогнозирует резкого сокращения количества забронированных работников. Система и в дальнейшем будет охватывать примерно 1,1 – 1 _COPY2 1,3 миллиона человек.

Что изменится в системе бронирования?

Обновленная модель бронирования включает несколько ключевых изменений, которые непосредственно повлияют на бизнес и кадровый учет.

Во-первых, вводится повышенное требование к уровню выплат работников критических предприятий. Для получения статуса средняя заработная плата должна составлять не менее трех минимальных – 25 941 гривны, а для прифронтовых территорий будет действовать пониженный порог в 21 600 гривен.

Во-вторых, меняется учет совместителей. Отныне работник будет зачисляться в квоту бронирования только один раз.

Работники, которые работают по совместительству, отныне будут зачисляться в общую квоту бронирования предприятия только один раз и исключительно по одному месту работы,

– говорит министр.

В-третьих, усиливается контроль за определением критически важных предприятий. Эти критерии придется согласовывать с Минобороны и Минэкономики, а органы власти обязаны пересмотреть свои подходы в течение месяца.

Какие еще изменения по бронированию предлагали в Верховной Раде?

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании", который предлагает изменить действующие правила отсрочки от мобилизации и ввести новые механизмы участия граждан в обороне государства.

Инициатива предусматривает, что мужчины призывного возраста смогут получить право на освобождение от службы не только из-за работы на критических предприятиях, но и путем уплаты целевых взносов на оборону или участия в резерве. Авторы документа отмечают, что целью является "уменьшение общественного напряжения" и создание более прозрачной системы бронирования без коррупционных рисков.

Законопроект также предлагает отказаться от бессрочного бронирования и ввести регулярную проверку оснований для отсрочки.

Отдельно речь идет о создании Реестра забронированных лиц, который позволит государству быстрее проверять основания для отсрочек и избегать дублирования данных. При этом в реестре не будет открытой информации о персональных данных и местах работы из соображений безопасности.

Документ также расширяет понятие участия в обороне, позволяя заменять службу работой на объектах критической инфраструктуры или другими формами поддержки государства. Если закон примут, Кабинет Министров должен в течение трех месяцев разработать подзаконные акты для его реализации.