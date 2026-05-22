Прохождение ВВК не является обязательной процедурой для военнообязанных с бронированием или отсрочкой, кроме отдельных случаев, определенных законодательством. Об этом информирует SUD.UA.

Кто должен проходить ВВК?

Согласно действующему законодательству проходить военно-врачебную комиссию обязательно должны:

военнообязанные, которые получили повестку или направление от ТЦК,

лица с отмененным статусом "ограниченно годный", которые еще не прошли повторный медосмотр,

кандидаты на контрактную службу,

военные, которым нужно повторно оценить состояние здоровья, в частности после ранений.

Отдельные правила прохождения ВВК определены для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года. Через 60 дней после автоматической постановки на воинский учет, они должны пройти ВВК, обновить свои данные и оформить военно-учетные документы.

Заметим, что не все военнообязанные, которые имеют бронирование или отсрочку, должны проходить ВВК. Однако есть исключения:

подписание контракта для прохождения военной службы,

актуальное решение ВВК с формулировкой "Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время" и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке),

самостоятельное изъявление желания пройти медицинский осмотр.

Заметим, что для прохождения ВВК нужно иметь направление. Его могут выдать в нескольких структурах, в частности ТЦК и СП, руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины или командиры воинских частей, если направление нужно для действующего военнослужащего.



Однако, сейчас для военнообязанных действует упрощенная процедура. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение Резерв+.

Можно ли отказаться проходить ВВК?

Законодательство Украины не предусматривает отказ от прохождения ВВК во время военного положения. Медицинский осмотр является обязательной процедурой для определения пригодности к службе.

В то же время игнорирование направления на ВВК могут расценить как невыполнение воинского долга, которое, свою очередь, предусматривает административную или уголовную ответственность.

Однако, человек имеет право обжаловать действия должностных лиц или нарушения при вручении такой повестки, и даже подача жалобы или обращение в суд не освобождает от обязанности пройти ВВК.

Направление на медосмотр, могут вручить как в бумажной форме (работники ТЦК), так и через электронные сервисы, в частности приложение Резерв +. Если военнообязанный игнорирует повестки на прохождение ВВК без уважительных причин – предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

В случае систематического игнорирования и уклонения от прохождения ВВК, такие действия могут расценить как уклонение от мобилизации. В таком случае предусмотрено уголовное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Какие решения может вынести ВВК?