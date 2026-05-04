Соответствующие объяснения относительно реформы мобилизации в Минобороны сделали в ответ на запрос журналистов hromadske.

Как планируют изменить систему ВВК?

Отмечается, что система военно-врачебной экспертизы постепенно меняется: продолжается ее цифровизация и обновление правил медосмотров. В ведомстве отметили, что сейчас анализируют ошибки и проблемные ситуации, которые возникали во время работы ВВК при ТЦК и СП, и разрабатывают системные решения, чтобы минимизировать подобные случаи в будущем.

К слову, недавно сообщалось о скандальном случае с одной воинской частью, в которую направили 2 тысячи непригодных к службе мужчин. Среди них, к тому же, были лица с наркотической зависимостью. В Офисе военного омбудсмена отметили, что сейчас идет межведомственная проверка по этой ситуации.

Также в Минобороны объяснили, что ВВК в целом определяет только пригодность к службе. Если нет медицинских жалоб или подтвержденных диагнозов, осмотр может быть базовым.

В то же время решение комиссии можно обжаловать – как в высших ВВК, так и в суде, хотя официальной статистики таких случаев не ведут. При этом, соответствующие проверки проводятся, также создали отдельные группы контроля за проведением ВВК.

За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проведенной работы, в частности по итогам указанных проверок, переназначены (изменены) более 130 председателей ВВК,

– отметили в Минобороны.

Что будет предусматривать реформа учета и мобилизации?

Кроме изменений, связанных с медицинским осмотром, Минобороны анонсировало ряд реформ в системе мобилизации и учета. В частности речь идет о таких планах:

улучшить обмен данными между реестром "Оберег", полицией и пограничниками;

расширить функционал "Резерв+" для обновления данных онлайн;

дать врачам ВЛК доступ к электронным медицинским историям;

перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия в комплектовании подразделений по специальностям;

Важно! В контексте этого планируется, что ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.

интегрировать больше данных об образовании, профессии и здоровье в государственные реестры;

наладить координацию между ТЦК, полицией и военным управлением.

В министерстве подчеркнули, что это должно перейти к системе более точечного оповещения военнообязанных и уменьшить социальное напряжение.

Обратите внимание! Мобилизация во время войны является обычной практикой для государств в состоянии войны, а уклонение от нее рассматривается как нарушение закона и может приводить к розыску.



Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев объяснил 24 Каналу, что в таком случае человеку следует дать выбор: оформить контракт на службу, или выполнять другие оборонные работы, в частности строительство фортификаций. В то же время заключение уклонистов Немичев не поддерживает.

Медиа писали о намерении сделать мобилизацию по принципу лотереи: что об этом известно?

В Украине якобы обсуждали идею проводить мобилизацию по принципу случайного отбора (условной "лотереи"), однако от этого варианта впоследствии отказались.

По данным "РБК-Украина", инициатива предусматривала бы рандомное распределение того, кого именно призывать, и должна была стать альтернативой действующей системе. Источники издания не уточняют, кому именно принадлежало предложение. Также упоминалось, что реформирование мобилизационной системы было среди задач нового руководства Минобороны, однако радикальные подходы, в частности полное устранение ТЦК из процесса или передача всего полиции, поддержки не получили.

В итоге власть выбрала более осторожный вариант изменений – с усилением контрактной службы и пересмотром условий для военных.

На самом деле идея мобилизации по принципу лотереи совсем не нова. Такую систему действительно применяли во время войны во Вьетнаме.