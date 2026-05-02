Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев объяснил 24 Каналу, что в таком случае задержанный может или подписать контракт, или возводить фортификации на границе с Россией и Беларусью.

Смотрите также: Такая задача есть, – в Минобороны рассказали о вероятных проверках спортзалов

Почему мобилизация неизбежна во время войны?

Хотим сохранить страну – нужна сильная армия. Поскольку армия несет потери – нужно пополнение. Рекрутинга уже не хватает, чтобы перекрыть потребности. Значит нужна мобилизация. Потому что если не мобилизовать, то можно уже паковать чемоданы,

– сказал Немичев.

Процесс мобилизации должен быть понятным: человек получает повестку – по почте, через приложение или иной способ – и имеет нормальный срок для явки. После этого он или приходит в офис комплектования, где его распределяют туда, где больше всего нужны люди, или самостоятельно выбирает бригаду и появляется в ее рекрутинговый центр.

Игнорирование повестки – это нарушение закона Украины со всеми вытекающими последствиями: объявление в розыск, арест движимого и недвижимого имущества. Розыском занимается полиция, которая имеет для этого все необходимые инструменты – отслеживание телефонов и другие средства. Это та же процедура, что применяется к любому нарушителю закона. Нашли – задержали.

По словам военного, задержанный должен иметь выбор: подписать контракт и таким образом искупить нарушение закона – или, если принципиально против того, чтобы держать оружие, например, по религиозным причинам, строить фортификации.

"Граница большая, работы хватит. Эти фортификации понадобятся и после войны – потому что Россия никуда не денется. Тюрьмы переполнять нет смысла, а исправительные работы для тех, кто сознательно нарушает закон, – вполне логичный выход", – отметил Немичев.

Важно! В Минобороны Украины отметили, что отдельные граждане могут получить "отсрочку до завершения мобилизации", которая действует до конца текущего мобилизационного периода, определенного указом президента. Военное положение и мобилизация продлены до 2 августа 2026 года.

Что еще известно о мобилизации в Украине?

Зеленский заявил о подготовке поэтапного увольнения мобилизованных, которые находятся на службе дольше, а также о намерении усилить контрактную систему с четко определенными сроками службы.

В то же время согласно закону, ТЦК не уполномочен осуществлять розыск военнообязанных, однако полиция имеет право доставлять лиц за нарушение правил воинского учета. В то же время судебная практика свидетельствует, что суды нередко не отменяют такие решения, даже если действия ТЦК признаются противоправными.