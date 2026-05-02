Будущие изменения в армии, в частности демобилизацию, прокомментировал в интервью Radio NV Юрий Гудименко, председатель Антикоррупционного совета при Минобороны.

Смотрите также Отсрочка до завершения мобилизации: что это значит и как долго она действует

Как можно провести демобилизацию в Украине тех, кто на фронте давно?

По словам Гудименко, чтобы демобилизовать определенное количество людей, им надо найти замену. Находить людей для мобилизации можно двумя способами: внутри Украины и за рубежом. Оба варианта, по мнению ветерана, должны быть рассмотрены.

Гудименко отметил, что мобилизация должна стать понятной, четкой, прозрачной и наконец быть для всех.

Ветеран отметил, что устал одновременно видеть спортивные залы, заполненные здоровыми мужчинами, и видео скандалов с участием ТЦК. Он рассказал о намерениях властей проверять случаи, когда физически здоровые мужчины сидят с отсрочкой от службы.

Я устал жить в одном мире и за одни и те же 10 минут видеть спортзалы, забитые какими-то утками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и сейчас не на работе. И одновременно смотреть видео о том, где у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК превысили полномочия,

– объяснил ветеран.

Гудименко добавил, что с этой ситуацией надо наводить порядок. "Я знаю, что такая задача есть, и с этой задачей работают. Деталей я предоставить не могу", – уточнил он.

Глава Антикоррупционного совета при Минобороны высказал мнение о том, что Украина должна привлекать как можно больше иностранцев из дружественных ей стран, чтобы они могли воевать за нее, при необходимости получать гражданство, и оставаться здесь.

Зеленский анонсировал масштабную реформу ВСУ

Украина готовит масштабную реформу ВСУ, которую планируют окончательно утвердить в мае 2026 года. Уже с июня должны измениться финансирование, служба и управление в армии, сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди главных изменений:

повышение зарплаты: в тылу – от 30 тысяч гривен, на фронте – значительно больше;

для пехоты на передовой контракты могут достигать 250 – 400 тысяч гривен;

введут четкие сроки службы, чтобы обеспечить ротации и постепенное увольнение мобилизованных;

усилят роль пехоты и одновременно будут развивать технологии – дроны, роботизированные системы.

Также планируют упростить перевод между подразделениями, улучшить обеспечение, обновить военное образование и подходы к мобилизации.