Майбутні зміни в армії, зокрема демобілізацію, прокоментував в інтерв'ю Radio NV Юрій Гудименко, голова Антикорупційної ради при Міноборони.

Як можна провести демобілізацію в Україні тих, хто на фронті давно?

За словами Гудименка, щоб демобілізувати певну кількість людей, їм треба знайти заміну. Знаходити людей для мобілізації можна двома способами: всередині України і за кордоном. Обидва варіанти, на думку ветерана, мають бути розглянуті.

Гудименко наголосив, що мобілізація має стати зрозумілою, чіткою, прозорою і нарешті бути для всіх.

Ветеран зазначив, що втомився одночасно бачити спортивні зали, заповнені здоровими чоловіками, і відео скандалів за участі ТЦК. Він розповів про наміри влади перевіряти випадки, коли фізично здорові чоловіки сидять із відстрочкою від служби.

Я втомився жити в одному світі і за одні й ті самі 10 хвилин бачити спортзали, забиті якимись качками, які, очевидно, кимось заброньовані, і зараз не на роботі. І водночас дивитися відео про те, де у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили повноваження,

– пояснив ветеран.

Гудименко додав, що із цією ситуацією треба наводити порядок. "Я знаю, що таке завдання є, і з цим завданням працюють. Деталей я надати не можу", – уточнив він.

Голова Антикорупційної ради при Міноборони висловив думку про те, що Україна повинна залучати якомога більше іноземців із дружніх їй країн, щоб вони могли воювати за неї, за необхідності отримувати громадянство, і залишатися тут.

Зеленський анонсував масштабну реформу ЗСУ

Україна готує масштабну реформу ЗСУ, яку планують остаточно затвердити у травні 2026 року. Уже з червня мають змінитися фінансування, служба та управління в армії, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед головних змін:

підвищення зарплатні: у тилу – від 30 тисяч гривень, на фронті – значно більше;

для піхоти на передовій контракти можуть сягати 250 – 400 тисяч гривень;

введуть чіткі терміни служби, щоб забезпечити ротації та поступове звільнення мобілізованих;

посилять роль піхоти й одночасно розвиватимуть технології – дрони, роботизовані системи.

Також планують спростити переведення між підрозділами, покращити забезпечення, оновити військову освіту та підходи до мобілізації.