Подробнее об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Смотрите также Проверка документов из-за военного положения: кого останавливают на блокпостах и что надо иметь с собой

Что известно о такой отсрочке?

В Минобороны рассказали, что некоторые категории граждан имеют право "отсрочку до завершения мобилизации".

Там объяснили, при наличии такой отсрочки в приложении Резерв+ она будет оставаться актуальной до конца текущего мобилизационного периода. Его определяют указом Президента Украины

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации, а 30 апреля соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Это видно в статусе карточек законопроектов №15197 и №15198.

Таким образом действие военного положения и мобилизации продлили до 2 августа 2026 года.

Мобилизация в Украине: последние новости

К слову, для некоторых категорий военнообязанных действует автоматическое продление отсрочки. Ее статус можно проверить в Резерв+. Однако автопродление может не сработать из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах.

Президент Зеленский 1 мая анонсировал реформу армии в Украине. С июня изменения коснутся системы финансирования, службы и управления. В частности, военным планируют повысить зарплаты, а также ввести специальные контракты для пехоты и штурмовых подразделений.