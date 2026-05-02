Законный ли розыск ТЦК?

Полиция может доставлять в ТЦК граждан, находящихся в так называемом розыске. Хотя это не поиск военнообязанных самими служащими и фактически такого понятия не существует. Но судебная практика показывает, что на сторону граждан часто не становятся в случае, если ТЦК и СП вносит в реестр информацию о нарушении и "розыске" без всяких оснований. Об этом написала адвокат Дарья Тарасенко.

Ни один нормативный акт не содержит оснований о розыске призывника., военнообязанного и резервиста. Однако статьей 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе" органам полиции разрешается по обращению ТЦК доставлять лиц, нарушившие правила военного учета.

Вышеприведенные положения также не подпадают под определение "розыск", несмотря на это, что отдельного порядка доставки лиц, совершивших административные правонарушения, не существует,

– объяснила экспертка.

Апелляционный суд также определяет, что сообщение в Резерв+ о том, что человек "Разыскивает ТЦК и СП" сообщает о необходимости прибыть на уточнение данных. То есть это только информирование, а не классическое понятие розыска или нарушение правил военного учета.

Но из-за этого суды не могут отменить незаконный розыск. Дарья Тарасенко рассказала о случае, когда многодетный военнообязанный имеет право на отсрочку, но не может ее оформить по техническим причинам. Он сообщил ТЦК о том, проживающий за границей.

Однако в ведомстве это не считалось. ТЦК и СП передали в полицию обращение по поводу задержания этого гражданина. Истец вместе с адвокатом решили обратиться в суд, ибо действия служащих были явно противозаконны.

Согласно материалам дела №420/26672/25, суд в удовлетворении иска отказал, ведь фактически "розыска ТЦК" не существует. А отметка– это только информация без законной силы. С точки зрения судьи, противоправными действия ТЦК не считаются якобы из-за того, что мужчина не предоставил доказательств о внесении информации о нем в реестр нарушителей. Отсутствие оснований для этого суд не учел.

То есть если человек не нарушал военный учет, то сообщение о розыске все равно нельзя просто снять. Нужно обращаться или непосредственно к ТЦК, или все же отстаивать свою позицию в суде.

Что меняется для военнообязанных в мае?

Если военнообязанный меняет место регистрации, то в течение 7 дней он имеет стать на учет в новом ТЦК, в противном случае может получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

В Верховной Раде параллельно обсуждают реформу ТЦК. Центры могут частично лишить функции вручения повесток и оставить им преимущественно административную работу с реестром "Оберег". Также рассматривается идея изменить сам формат работы ТЦК, сделав его более сервисным для военнообязанных.

В то же время полиция может получить более широкие полномочия по розыску лиц, нарушающие правила военного учета.