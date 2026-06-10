Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода".

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Сколько нарушений фиксируют со стороны ТЦК?

Дмитрий Лубинец объяснил, что приведенная статистика основывается исключительно на прямых обращениях граждан в Офис омбудсмена. В то же время случаи нарушений, о которых его команда узнает из СМИ, социальных сетей или из показаний людей, которые юридически не могут обратиться лично, в общее количество не попадают.

То есть эту цифру можно смело умножать на три, как минимум,

– подчеркнул Лубинец.

По его словам, в 2025 году Офис омбудсмена получил 6127 жалоб, связанных с деятельностью ТЦК и СП. Однако только за неполные пять месяцев 2026 года количество таких обращений уже превысило три тысячи, что свидетельствует о существенном росте темпов.

В целом жалобы касаются преимущественно трех типов нарушений:

применение физической силы;

использования балаклав;

снятие знаков различия во время мобилизационных мероприятий.

Лубинец также отметил, что в 2023 – 2024 годах сознательно не выносил эти проблемы в публичную плоскость. Вместо этого он посылал официальные документы и обсуждал выявленные нарушения во время закрытых совещаний с представителями Минобороны и командования.

И я считаю, что я сделал ошибку. Потому что я делал сознательно, на мой взгляд, эффективно юридическую свою работу. Я брал документы, их нарабатывал, я их отправлял, требовал в юридическом плане реакции,

– сказал чиновник.

В то же время, по его словам, оказалось, что единственная система, которая действительно может влиять – это публичность.

К слову, недавно в парламенте начали обсуждение следующего этапа реформы системы мобилизации, результаты которого, по прогнозам нардепов, могут представить примерно через 2 месяца.

В частности, изменения должны коснуться деятельности ТЦК и усиления ответственности за нарушение правил призыва.