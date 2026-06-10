Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Скільки порушень фіксують з боку ТЦК?

Дмитро Лубінець пояснив, що наведена статистика ґрунтується виключно на прямих зверненнях громадян до Офісу омбудсмана. Водночас випадки порушень, про які його команда дізнається зі ЗМІ, соціальних мереж або зі свідчень людей, які юридично не можуть звернутися особисто, до загальної кількості не потрапляють.

Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на три, як мінімум,

– наголосив Лубінець.

За його словами, в 2025 році Офіс омбудсмана отримав 6127 скарг, пов'язаних із діяльністю ТЦК та СП. Однак лише за неповні п'ять місяців 2026 року кількість таких звернень уже перевищила три тисячі, що свідчить про суттєве зростання темпів.

Загалом скарги стосуються переважно трьох типів порушень:

застосування фізичної сили;

використання балаклав;

зняття знаків розрізнення під час мобілізаційних заходів.

Лубінець також зазначив, що у 2023 – 2024 роках свідомо не виносив ці проблеми в публічну площину. Натомість він надсилав офіційні документи та обговорював виявлені порушення під час закритих нарад із представниками Міноборони та командування.

І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції,

– сказав посадовець.

Водночас, за його словами, виявилося, що єдина система, яка дійсно може впливати – це публічність.

До слова, нещодавно в парламенті почали обговорення наступного етапу реформи системи мобілізації, результати якого, за прогнозами нардепів, можуть презентувати приблизно за 2 місяці.

Зокрема, зміни мають торкнутися діяльності ТЦК та посилення відповідальності за порушення правил призову.