Обговорення деталей – триває. Про це ТСН.ua представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Дивіться також Хто може оскаржити рішення про мобілізацію: юристка пояснила важливий нюанс

Які зміни до мобілізації готують у Раді?

У Верховній Раді вже обговорюють можливий новий етап реформування системи призову. За словами окремих депутатів, орієнтовно через два місяці можуть бути представлені зміни, які стосуватимуться як роботи територіальних центрів комплектування, так і відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства.

Соломія Бобровська зазначила, що реформування системи призову розглядається як окремий етап і може бути реалізоване пізніше. Серед можливих новацій обговорюється використання податкового номера як інструменту для виявлення осіб, які ухиляються від виконання обов'язків або мають несплачені штрафи. Однак, як підкреслюють депутати, наразі це питання не перебуває у стадії офіційних законодавчих ініціатив.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Окремо зазначається, що в парламенті тривають дискусії щодо можливого реформування роботи ТЦК з метою зменшення конфліктних ситуацій під час оповіщення громадян у публічних місцях. Також розглядається варіант посилення відповідальності для тих військовозобов'язаних, які отримали повістки, але не з'явилися за викликом. Серед інших можливих змін – перегляд системи бронювання, однак остаточних рішень наразі не ухвалено.

Водночас у Верховній Раді наголошують, що єдиної позиції щодо термінів і змісту реформ немає. Частина депутатів очікує змін уже в середині червня, інші прогнозують їх не раніше другої половини липня або початку серпня.

У парламенті підкреслюють, що будь-які нововведення потребуватимуть або ухвалення відповідних законів Верховною Радою, або затвердження урядовими постановами.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомили, що запроваджують нові правила навчання для мобілізованих. Нову систему розробили на основі досвіду 151-го навчального центру з урахуванням потреб сучасної війни.

тривалість базової загальновійськової підготовки залишається незмінною – 51 день. Водночас програму навчання оновили, зробивши її більш поетапною: від простих навичок до складніших, із щоденним відпрацюванням до автоматизму та акцентом на діях у малих групах. Збільшили також кількість годин тактичної догоспітальної допомоги, додавши 12 годин шляхом оптимізації програми.