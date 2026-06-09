Впоследствии там возник конфликт, сообщает полиция Черкасской области.

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Что известно об инциденте?

Инцидент произошел 8 июня на территории одного из предприятий Звенигородского района Черкасской области. По предварительной информации правоохранителей, между работниками предприятия и представителями РТЦК возникла стычка.

В ходе конфликта один из мужчин применил газовый баллончик. А другой участник инцидента достал стартовый пистолет и начал стрелять в воздух. После этого одного из мужчин представители РТЦК забрали с места происшествия. Именно этот эпизод стал предметом отдельной проверки правоохранителей.

В полиции сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по части второй статьи 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека. Сейчас проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента.

Окончательная правовая оценка действиям участников будет дана после завершения необходимых следственных мероприятий и сбора доказательной базы. Следствие продолжается.

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