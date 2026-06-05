За эти деньги чиновник согласился помочь военнообязанному в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Что известно о задержании начальника Луцкого ТЦК?

По данным "Украинской правды", которая ссылается на источники в правоохранительных органах, начальник ТЦК взял деньги в обмен на оформление документа о непригодности к военной службе. Предварительно, речь идет о Романе Удовенко.

В свою очередь Лубинец отметил, что речь идет не только о коррупции, но и о подрыве доверия к государственным институтам в чрезвычайно чувствительной для общества сфере.

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Взяточничество недопустимо в любой сфере, а особенно там, где речь идет об обороноспособности государства. Ожидаю полного, объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела,

– подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

В Волынском областном ТЦК и СП подтвердили, что правоохранители задержали чиновника одного из ТЦК на Волыни по подозрению в получении взятки.

Следователи также проверяют возможную причастность других людей, которые могли помогать в незаконной схеме. Сейчас продолжается расследование. В Волынском ТЦК говорят, что сотрудничают со следствием, а окончательную оценку действиям всех фигурантов дадут правоохранительные органы.

Напомним, что полиция и прокуроры провели почти 60 обысков у работников ВЛК и ЭКОПФО в 16 областях Украины в рамках операции "Эскулап".

Правоохранители проверяют возможную коррупцию и ложные данные в декларациях должностных лиц. По данным полиции, расхождения между официальными доходами и реальными доходами фигурантов достигают от 2 до 11 миллионов гривен, а общая сумма сомнительных активов – около 200 миллионов. Во время обысков изъяли дорогие авто, большие суммы наличных, медицинские документы, договоры и чеки на сотни тысяч гривен. Также правоохранители составили более 230 админпротоколов, связанных с коррупцией. Расследование продолжается.