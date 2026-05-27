Об этом 25 мая сообщили в Службе безопасности Украины.

Смотрите также Боевик ликвидирован, "наводчицу" взяли с поличным: СБУ провела спецоперацию в Донецкой области

Что известно о разоблачении схем?

По данным СБУ, фигуранты пяти различных схем брали от 6 до 25 тысяч долларов с военнообязанных. Взамен им предлагали поддельные документы для избежания мобилизации или организацию незаконного выезда из Украины вне пунктов пропуска.

Киевская область

Правоохранители задержали детского хирурга и его брата-врача. Они оформляли фиктивный стационар и выдавали мужчинам поддельные заключения об инвалидности II группы.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К схеме привлекли также заведующего медучреждения с Николаевщины, руководительницу неврологического отделения и посредника.

Днепропетровская область

СБУ на Нацполиция разоблачили незаконную деятельность одного из адвокатов. Он обещал военнообязанным снятие с воинского учета благодаря фальшивым медицинским документам о состоянии здоровья.

Задокументировано, как фигурант угрожал клиенту "сдать" его представителям ТЦК, если он не заплатит всей суммы взятки,

– говорится в сообщении.

Запорожская область

Правоохранители вручили подозрение руководительнице фармацевтической компании. По версии следствия, она помогала военнообязанным выезжать за границу: продавала поддельные выводы об инвалидности. Для этого она хотела использовать связи среди должностных лиц больниц и местной ЭКОПФО.

Хмельницкая область

О подозрении сообщено организатору подпольной нарколаборатории. Она параллельно занималась схемами для уклонения от мобилизации.

По материалам дела, фигурантка предлагала уклонистам доставить их на собственном авто до "сборного" пункта в Одессе, а дальше провести в соседнюю страну через лесные массивы,

– рассказали правоохранители.

Ровенская область

Правоохранители задержали жителя Сарненского района и его сообщника из Киева. Вместе они организовали незаконный выезд военнообязанных за границу вне КПП. Одного злоумышленника разоблачили во время получения взятки от "клиента" у границы, а второго – по месту жительства.

Что грозит подозреваемым?

В СБУ сообщили, что сейчас фигурантам сообщили о подозрениях в целом по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности в Донецкой области провела спецоперацию по задержанию женщины, которая работала на Россию и корректировала удары. Во время нее также ликвидировали российского оккупанта. Он скрывался в доме агента и оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям.