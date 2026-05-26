Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных Сил провела спецоперацию в Донецкой области, во время которой разоблачила агентурную сеть противника. Об этом сообщили в СБУ.

Смотрите также Готовили удар по дому главы ГСЧС: СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть

Что известно о задержании российского агента?

В результате спецоперации задержана местная жительница, которая работала на российские силы, и ликвидирован боевик России, скрывавшийся в ее доме.

По данным следствия, российский военный с позывным "Шаман" проник на территорию Лимана для сбора разведданных о позициях Сил обороны. Там он установил контакт с местной безработной женщиной, которая впоследствии начала прятать его в своем доме. После этого оккупант привлек ее к сбору информации о расположении украинских военных. Женщина под видом обычных прогулок обходила местность и фиксировала потенциальные цели, после чего передавала координаты боевику, который докладывал их своему командованию для возможных ударов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Во время спецоперации враг оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был ликвидирован украинскими военными. По материалам дела, "Шаман" служил в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа России.

СБУ заранее задокументировала деятельность вражеской пары и приняла меры для защиты позиций украинских военных в районе Лимана. Задержанной сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила агентурную сеть в других городах Украины

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая собирала и передавала информацию для корректировки российских ударов по Киевской и Одесской области. Следствие установило, что агент отслеживал адреса проживания и маршруты передвижения потенциальных целей и передавал информацию кураторам в России. Для этого он использовал личные контакты и прикрывался работой по администрированию компьютерных систем.

Кроме того, СБУ задержала агента ФСБ, который наводил удары по Никополю с помощью "Градов" и FPV-дронов. Агент был завербован через телеграмм и получал оплату от ФСБ за сбор разведывательной информации об украинских оборонительных позициях.