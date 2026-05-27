Про це 25 травня повідомили у Службі безпеки України.
Що відомо про викриття схем?
За даними СБУ, фігуранти п'ятьох різних схем брали від 6 до 25 тисяч доларів з військовозобов'язаних. Натомість їм пропонували підроблені документи для уникнення мобілізації чи організацію незаконного виїзду з України поза пунктами пропуску.
- Київська область
Правоохоронці затримали дитячого хірурга та його брата-лікаря. Вони оформлювали фіктивний стаціонар та видавали чоловікам підроблені висновки про інвалідність ІІ групи.
До схеми залучили також завідувача медзакладу з Миколаївщини, керівницю неврологічного відділення та посередника.
- Дніпропетровська область
СБУ на Нацполіція викрили незаконну діяльність одного з адвокатів. Він обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку завдяки фальшивим медичним документам про стан здоров'я.
Задокументовано, як фігурант погрожував клієнту "здати" його представникам ТЦК, якщо він не заплатить всієї суми хабаря,
– йдеться в повідомленні.
- Запорізька область
Правоохоронці вручили підозру керівниці фармацевтичної компанії. За версією слідства, вона допомагала військовозобов'язаним виїжджати за кордон: продавала підроблені висновки про інвалідність. Для цього вона хотіла використати зв'язки серед посадовців лікарень та місцевої ЕКОПФО.
- Хмельницька область
Про підозру повідомлено організаторці підпільної нарколабораторії. Вона паралельно займалась схемами для ухилення від мобілізації.
За матеріалами справи, фігурантка пропонувала ухилянтам доправити їх на власному авто до "збірного" пункту в Одесі, а далі провести до сусідньої країни через лісові масиви,
– розповіли правоохоронці.
- Рівненська область
Правоохоронці затримали жителя Сарненського району та його спільника з Києва. Разом вони організували незаконний виїзд військовозобов'язаних за кордон поза КПП. Одного зловмисника викрили під час отримання хабаря від "клієнта" біля кордону, а другого – за місцем проживання.
Що загрожує підозрюваним?
У СБУ повідомили, що наразі фігурантам повідомили про підозри загалом за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
