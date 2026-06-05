Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

К теме Обновление ВВК продолжается: кто обязан пройти медосмотр и что будет за отказ

Какие детали операции "Эскулап" рассказали в полиции?

В полиции отметили, что проводят системные мероприятия по разоблачению коррупционных правонарушений среди должностных лиц медицинских комиссий.

Такие отработки направлены не только на разоблачение отдельных фактов коррупции, а на системное очищение сферы от злоупотреблений. Поэтому в рамках операции под условным названием "Эскулап" правоохранители проверяют полученную информацию с изложенными сведениями в декларациях,

– отметили в НПУ.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По данным правоохранителей, суммы расхождений между активами в декларации и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 миллионов гривен. А общая сумма выявленных ложных сведений в декларациях должностных лиц достигает 200 миллионов гривен.



"Речь идет о незадекларированных активах близких родственников, в частности автомобили, квартиры, дома, земельные участки, наличные. Или наоборот задекларировали активы, но они значительно превышают официальные доходы", – подчеркнули в полиции.

В рамках уголовных производств полицейские и прокуроры провели масштабные отработки по всей Украине – 58 обысков по местам жительства фигурантов и транспортных средствах в 16 регионах страны.



В общем правоохранители изъяли:

автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года рыночной стоимостью более 100 тысяч долларов;

наличные в национальной и иностранной валюте;

медицинские документы, выписки и документы ВВК 36 пациентов;

различные договоры;

чеки о переводе наличных или оплату товара, суммы в которых колеблются от 600 тысяч гривен до более одного миллиона гривен.

Полиция и прокуроры провели масштабную операцию "Эскулап" / Фото Нацполиции

Изъятые документы, могут свидетельствовать о легализации средств, добытых незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств,

– отметили в полиции.

Кроме того, в течение нескольких дней правоохранители составили более 230 протоколов об административных правонарушениях, связанные с коррупцией.

Досудебное расследование продолжается. Полиция и прокуроры проводят дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств.

Напомним, недавно полиция разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в Черниговской области. Участники сделки присвоили более 11 миллионов гривен во время закупок генераторов для нужд ВСУ.