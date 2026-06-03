Среди фигурантов дела – командир воинской части, его заместитель и двое руководителей предприятий-поставщиков. Об этом сообщает СБУ.
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Как действовала схема с закупкой генераторов?
По информации правоохранителей, незаконную схему организовали должностные лица воинской части в сговоре с бизнесменами. Следствие установило, что командир воинской части и его заместитель заключили контракты с заранее определенными компаниями-подрядчиками на поставку генераторов для нужд украинских военных.
Речь шла о крупных партиях оборудования, которое должно было обеспечить автономное электропитание подразделений Сил обороны. Общая сумма заключенных договоров превысила 400 миллионов гривен.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По версии следствия, цены на оборудование были специально завышены, что позволило участникам схемы присвоить часть бюджетных средств. По данным СБУ и ГБР, убытки превысили 11 миллионов гривен.
Полученные средства участники сделки, по информации следствия, распределили между собой.
В ходе расследования правоохранители установили еще одну проблему с закупленным оборудованием. Оказалось, что поставленные генераторы не были готовы к использованию по прямому назначению. Для запуска и эксплуатации установок необходимо специальное масло, однако его закупка не была предусмотрена заключенными контрактами.
Какое наказание грозит фигурантам?
Сейчас правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам схемы. Среди них:
- командир воинской части,
- его заместитель
- двое директоров компаний-подрядчиков.
Их действия квалифицировали по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
В рамках досудебного расследования правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к схеме.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.
Что известно о других случаях хищения государственных средств?
В Одесской области задержали городского голову одного из городов Измаильского района, которого подозревают в вымогательстве 35 тысяч долларов взятки. По данным следствия, чиновник требовал деньги за согласование документов для строительства ветроэлектростанции, которую планировали возвести украинская компания и британский инвестор.
В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере градостроительства. К ней были причастны должностные лица горсовета и директор коммунального предприятия. Общая сумма взяток составляет почти 30 тысяч долларов.