Среди фигурантов дела – командир воинской части, его заместитель и двое руководителей предприятий-поставщиков. Об этом сообщает СБУ.

Смотрите также Вымогали взятки в десятки тысяч долларов: СБУ, ОГП и ГБР на "горячем" поймали 2 должностных лиц БЭБ

Как действовала схема с закупкой генераторов?

По информации правоохранителей, незаконную схему организовали должностные лица воинской части в сговоре с бизнесменами. Следствие установило, что командир воинской части и его заместитель заключили контракты с заранее определенными компаниями-подрядчиками на поставку генераторов для нужд украинских военных.

Речь шла о крупных партиях оборудования, которое должно было обеспечить автономное электропитание подразделений Сил обороны. Общая сумма заключенных договоров превысила 400 миллионов гривен.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По версии следствия, цены на оборудование были специально завышены, что позволило участникам схемы присвоить часть бюджетных средств. По данным СБУ и ГБР, убытки превысили 11 миллионов гривен.

Полученные средства участники сделки, по информации следствия, распределили между собой.

В ходе расследования правоохранители установили еще одну проблему с закупленным оборудованием. Оказалось, что поставленные генераторы не были готовы к использованию по прямому назначению. Для запуска и эксплуатации установок необходимо специальное масло, однако его закупка не была предусмотрена заключенными контрактами.

Какое наказание грозит фигурантам?

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам схемы. Среди них:

командир воинской части,

его заместитель

двое директоров компаний-подрядчиков.

Их действия квалифицировали по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

В рамках досудебного расследования правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.

Что известно о других случаях хищения государственных средств?