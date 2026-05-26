По данным следствия, чиновник намеренно блокировал выдачу разрешительных документов для международного энергетического проекта. Об этом сообщает СБУ и Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

За что чиновник требовал взятку?

Правоохранители разоблачили городского голову одного из городов Измаильского района Одесской области на вымогательстве крупной взятки при реализации энергетического проекта. Речь идет о строительстве ветроэлектростанции, которую планировали возвести украинская компания и британский инвестор.

Проект должен был обеспечить регион альтернативным источником электроэнергии в условиях постоянных российских атак по энергетической инфраструктуре. Ветроэлектростанция должна была поставлять электроэнергию для жилых домов, больниц, школ и детских садов.

Впрочем, по данным следствия, вместо содействия реализации проекта мэр начал искусственно затягивать процедуру согласования документов.

Мэра в Одесской области разоблачили на взятке / Фото СБУ, Руслан Кравченко

Для начала строительства компании нужно было получить ордер на удаление зеленых насаждений вдоль подъездных путей. Именно этот документ стал инструментом давления на инвесторов. По информации правоохранителей, чиновник постоянно придумывал новые причины для задержек.

Сначала объяснял это отсутствием экологических инспекторов, впоследствии – занятостью работников городского совета, а затем – проблемами с электроснабжением в мэрии. Компания даже передала городскому совету три генератора как благотворительную помощь для бесперебойной работы учреждения, однако это не ускорило процесс.

Во время встречи в ресторане мэр озвучил сумму, за которую согласится подписать необходимые документы. Сначала он требовал 30 тысяч долларов, однако впоследствии увеличил "тариф" до 35 тысяч долларов США.

Следствие установило, что для сокрытия взятки чиновник использовал криптовалютную схему. Через посредника предпринимателям передали специальный код для одесского криптообменника. Наличные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на электронный кошелек, указанный чиновником.

После получения первой части взятки – 10 тысяч долларов – мэр активизировал процесс выдачи ордера. Когда документ был готов, предпринимателям сообщили новый код для перечисления еще 25 тысяч долларов.

Всего, по данным следствия, чиновник получил все 35 тысяч долларов, после чего его задержали правоохранители.

Что грозит мэру?

Сейчас городскому голове сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение.

Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от исполнения обязанностей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что особый цинизм этого дела заключается в том, что речь идет о проекте, который должен был помочь региону пережить энергетический кризис во время войны.

