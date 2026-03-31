По данным следствия, военнослужащий хотел незаконно исключиться из воинского учета, оформив инвалидность II группы. Об этом сообщают прокуратура і ГБР.

На чем уличили полковника Нацгвардии?

Для этого полковник обратился к члену экспертной команды одного из медучреждений Киева и предложил неправомерную выгоду за оформление "нужного" заключения.

Медицинский работник подтвердил отсутствие у военного оснований для установления инвалидности и отказался брать взятку. Несмотря на это, полковник не оставил намерение "подкупить" эксперта.

24 марта 2026 года он передал часть оговоренной суммы – 3 тысячи долларов США, после чего был задержан.

Во время обысков изъяты средства и другие доказательства. Проверяется возможная причастность других лиц.

25 марта полковнику сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. На следующий день суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 миллиона гривен.

Военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы.

