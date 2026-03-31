По данным следствия, военнослужащий хотел незаконно исключиться из воинского учета, оформив инвалидность II группы. Об этом сообщают прокуратура і ГБР.
Смотрите также Оснащен камерой, – в прокуратуре раскрыли особенности дрона, которым РФ в третий раз ударила по Харькову
На чем уличили полковника Нацгвардии?
Для этого полковник обратился к члену экспертной команды одного из медучреждений Киева и предложил неправомерную выгоду за оформление "нужного" заключения.
Медицинский работник подтвердил отсутствие у военного оснований для установления инвалидности и отказался брать взятку. Несмотря на это, полковник не оставил намерение "подкупить" эксперта.
24 марта 2026 года он передал часть оговоренной суммы – 3 тысячи долларов США, после чего был задержан.
Во время обысков изъяты средства и другие доказательства. Проверяется возможная причастность других лиц.
25 марта полковнику сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. На следующий день суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 миллиона гривен.
Военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы.
Другие случаи коррупции в военных и правоохранительных структурах
Заместитель начальника управления СБУ в Ровенской области Игорь Брика задержан по подозрению в вымогательстве более 600 тысяч долларов взятки. У родственников чиновника обнаружена недвижимость в Киеве, причем источники доходов, которые бы объясняли такие приобретения, в открытых реестрах не найдено.
Заместитель руководителя ГБР Дмитрий Бузницкий в 2024 году "приобрел" служебную квартиру от СБУ за 9 гривен, согласно данным расследования. Его жена также купила элитную недвижимость, в частности квартиру в ЖК Jack House за 9 гривен 47 копеек.
НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в завладении средствами госпредприятий оборонной отрасли на сумму около 32 миллиона гривен и попытке получить еще более 19 миллионов гривен.