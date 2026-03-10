Также они пытались получить еще более 19 миллионов гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Кому вручили подозрение?

О подозрении сообщили экс-директору государственного предприятия, экс-советнику директора предприятия–спецэкспортера и бенефициару частной компании. Первый пока является одним из заместителей гендиректора "Укроборонпрома".

По данным следствия, подозреваемые организовали схему завладения средствами через внешнеэкономические контракты. Для этого искусственно привлекали иностранных компаний-посредников, в частности, из Чехии и Великобритании.

Хотя эти компании не оказывали никаких услуг, а работу выполняли штатные работники госпредприятия, в 2014 – 2019 годах на их счета перечислили более 560 тысяч долларов США, а также почти 670 тысяч евро.

В дальнейшем эти средства перечисляли на счета фиктивных компаний и распределяли между участниками преступной группы,

– говорится в сообщении.

Также, согласно обнародованной информации, чиновники подготовили документы для выплаты иностранным компаниями на еще около 172 тысячи долларов США и почти 500 тысяч евро, но осуществить платежи они не смогли.

Обратите внимание! Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Кого ранее разоблачили детективы?