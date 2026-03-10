Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Что известно о подозреваемом иранском генерале?
По данным следствия, в 2022 – 2023 годах он организовал поставки в Россию комплектующих для серийного производства дронов-камикадзе Shahed-136. Речь идет об оптовых партиях иранских двигателей MD 550, которые устанавливают на эти беспилотники.
Следствие установило, что Мехраби использовал свои полномочия совладельца и председателя правления иранской компании военно-промышленного комплекса, которая специализируется на производстве двигателей для БпЛА. Благодаря этому он наладил регулярные поставки агрегатов для российских военных.
В дальнейшем эти компоненты использовали для производства ударных дронов на территории России, которыми атаковали гражданскую инфраструктуру Украины.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Мехрабе о подозрении по статьям о пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Расследование продолжается.
Что известно о похожих операциях СБУ?
СБУ задержала на Киевщине бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ, которого подозревают в финансировании российского бюджета. По данным следствия, он перерегистрировал предприятие на оккупированной Луганщине по российскому законодательству и закупил в России оборудование на более чем 1 миллион евро. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взяли под стражу.
СБУ и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину, которого считают причастным к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. По данным следствия, именно он отдал приказ на запуск крылатой ракеты Х-101 с бомбардировщика Ту-95МС. В результате атаки погибли гражданские, десятки людей, среди которых дети, получили ранения.
Также сообщили о подозрении Владимиру Сальдо в создании незаконного вооруженного формирования на левобережье Херсонщины. По данным следствия, гауляйтер организовал батальон в поддержку России, финансирование которого началось еще в августе 2023 года. Участников подразделения передали под командование страны-агрессора для участия в боевых действиях против украинских войск.