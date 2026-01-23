Батальон в поддержку России получал финансирование еще с августа 2023 года. Детали сообщили в СБУ.

Что известно о новом подозрении Сальдо?

По данным контрразведки СБУ, установлено, что Владимир Сальдо способствовал наращиванию вооруженной группировки России на левобережье Херсонщины. Гауляйтер организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку оккупантов.

В августе 2023 года Сальдо подписал что-то вроде распоряжения о финансировании этого формирования и размещении его участников в захваченных оздоровительных учреждениях. Впоследствии гауляйтер призвал местных жителей вступать в оккупационный батальон через подконтрольные российские медиа и свой Telegram-канал.

После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны,

– добавили в СБУ.

Кроме этого, по данным правоохранителей, Сальдо помогал с закупкой снаряжения, провизии, медикаментов и техники для нужд своего батальона.

Сейчас предателю заочно объявили о подозрении за создание незаконных вооруженных формирований или участие в них.

К тому же заочные подозрения за госизмену и коллаборационистскую деятельность получили 11 представителей командования этой группировки. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения их к ответственности.

