Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

В чем подозревают Владимира Петрова?

Блогер и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров уже давно известен как скандальная персона. Еще с 14 января СБУ подозревает его в государственной измене. Сейчас говорится о том, что Петров через свои ресурсы помогал России вести подрывную деятельность против Украины.

Отметим! Владимир Петров ведет проекты "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу".

Так Служба безопасности узнала, что некоторые публичные выступления Петрова имеют враждебную риторику. Так он якобы отрицал полномасштабное вторжение, говорил, что война в Украине – это гражданская борьба, а также считал так называемые "ЛНР" и "ДНР" государственными образованиями.

Также Владимир Перов мог продвигать идеи об отказе от украинских государственных символов и распространял материалы, направленные на срыв мобилизации. Учитывая эти факты, Петров получил подозрение в государственной измене. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее.

Ярослав Железняк рассказал о работе Петрова в пользу России: смотрите видео

Скандал с бронированием Владимира Петрова в "НВМК": что известно?