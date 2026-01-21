Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму YouTube-каналі.

У чому підозрюють Володимира Петрова?

Блогер та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров уже давно відомий як скандальна персона. Ще від 14 січня СБУ підозрює його в державній зраді. Нині мовиться про те, що Петров через свої ресурси допомагав Росії вести підривну діяльність проти України.

Зазначимо! Володимир Петров веде проєкти "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу".

Так Служба безпеки дізналася, що деякі публічні виступи Петрова мають ворожу риторику. Так він нібито заперечував повномасштабне вторгнення, говорив, що війна в Україні – це громадянська боротьба, а також вважав так звані "ЛНР" і "ДНР" державними утвореннями.

Також Володимир Перов міг просувати ідеї щодо відмови від українських державних символів та поширював матеріали, що були спрямовані на зрив мобілізації. Враховуючи ці факти, Петров отримав підозру в державній зраді. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна або без неї.

