Про це пишуть в установі "НВМК". Петров звільнений від 20 січня.

Що відомо про звільнення Володимира Петрова з "НВМК"?

Політтехнолог та власник YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров пішов з посади за власним бажанням через підозру у "фейковому бронюванні". Його звільнили відповідно до закону. Водночас ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" відреагувала на скандал після того, як там почали службове розслідування щодо можливого "недотримання законодавства у сфері бронювання". Наразі установа готова до діалогу.

Скандал з бронюванням Володимира Петрова

Інформацію про можливе безпідставне бронювання від мобілізації політтехнолога Володимира Петрова опублікував народний депутат Ярослав Железняк 12 січня. Йшлося про те, що Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "НВМК". Железняк зауважив, що таке бронювання "наближених до влади осіб" дискредитує ідею меморіального кладовища українських героїв.

Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова з другого разу доповіла в Верховній Раді про можливі порушення правил бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". За її словами, в установі перевіряють усі факти щодо бронювань працівників. 18 січня у пресслужбі НВМК зазначили, що будь-які рішення щодо працівників ухвалює керівник установи та окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України не має бути.

Наталя Калмикова 20 січня докладно прокоментувала ситуацію з бронюванням працівників ДУ "НВМК". За її словами, розслідування триває, а кадрові рішення повинні ухвалюватися відповідно до закону.

Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ "НВМК",

– підтвердила міністерка.

Варто зазначити! За словами міністерки у справах ветеранів, нині "НВМК" має 175 посад, а фактично працює в установі 51 людина. Троє з них є ветеранами, а двоє – люди з інвалідністю внаслідок війни.

Калмикова зауважила, що міністерство стримано реагує "на кожну чутливу ситуацію", беручи до уваги цінності відповідальності, прозорості та поваги. Воно не приймає будь-що, що може дискредитувати пам'ять полеглих Захисників і Захисниць та підірвати довіру до державних інституцій. За її ініціативи запроваджуються додаткові моніторингові механізми. Керівників натомість проінформують щодо ухвалення ними кадрових рішень.

Що відомо про Володимира Петрова?