Об этом пишут в учреждении "НВМК". Петров уволен от 20 января.

Что известно об увольнении Владимира Петрова из "НВМК"?

Политтехнолог и владелец YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров ушел с должности по собственному желанию по подозрению в "фейковом бронировании". Его уволили в соответствии с законом. В то же время ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" отреагировала на скандал после того, как там начали служебное расследование относительно возможного "несоблюдения законодательства в сфере бронирования". Сейчас учреждение готово к диалогу.

Скандал с бронированием Владимира Петрова

Информацию о возможном безосновательном бронировании от мобилизации политтехнолога Владимира Петрова опубликовал народный депутат Ярослав Железняк 12 января. Речь шла о том, что Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "НВМК". Железняк отметил, что такое бронирование "приближенных к власти лиц" дискредитирует идею мемориального кладбища украинских героев.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова со второго раза доложила в Верховной Раде о возможных нарушениях правил бронирования от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". По ее словам, в учреждении проверяют все факты по бронированию работников. 18 января в пресс-службе НВМК отметили, что любые решения в отношении работников принимает руководитель учреждения и отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины не должно быть.

Наталья Калмыкова 20 января подробно прокомментировала ситуацию с бронированием работников ГУ "НВМК". По ее словам, расследование продолжается, а кадровые решения должны приниматься в соответствии с законом.

Петров подал заявление об увольнении и уволен директором ГУ "НВМК",

– подтвердила министр.

Стоит отметить! По словам министра по делам ветеранов, сейчас "НВМК" имеет 175 должностей, а фактически работает в учреждении 51 человек. Трое из них являются ветеранами, а двое – люди с инвалидностью вследствие войны.

Калмыкова отметила, что министерство сдержанно реагирует "на каждую чувствительную ситуацию", принимая во внимание ценности ответственности, прозрачности и уважения. Оно не принимает что-либо, что может дискредитировать память павших Защитников и Защитниц и подорвать доверие к государственным институтам. По ее инициативе вводятся дополнительные мониторинговые механизмы. Руководителей взамен проинформируют о принятии ими кадровых решений.

Что известно о Владимире Петрове?