13 січня у телеграм-каналі Sota було оприлюднене листування Леоніда Волкова з колишньою співробітницею ФБК Анною Тирон. У цій переписці опозиціонер показав своє справжнє обличчя, передає 24 Канал із посиланням на DW.

Що скандального сказав Волков?

У листуванні Волков різко та зневажливо висловлювався про Україну, українських військових і посадовців. Зокрема, він:

називав воїнів ЗСУ "нацистами";

заявляв, що екскерівник ГУР Кирило Буданов, ексглава Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента Михайло Подоляк мають опинитися у в'язниці;

обзивав Кирила Буданова "гнусним сільським політтехнологом";

виправдовував дії Росії, починаючи ще з 2014 року.

Окрему увагу привертають слова Волкова про Дениса Капустіна – засновника РДК, який воює на боці України. Наприкінці 2025 року українська розвідка інсценувала загибель Капустіна, і, коментуючи цю новину в листуванні, Волков написав, що "помер нацист" і що в цьому сенсі "денацифікація відбулася".

Довідка: Леонід Волков – російський опозиційний політик, соратник покійного Олексія Навального та керівник політичних проєктів Фонду боротьби з корупцією.

Як в Україні відреагували на заяви Волкова?

В Україні відкрили кримінальне провадження проти Леоніда Волкова. Цю інформацію підтвердило джерело DW в українських правоохоронних органах, а також Офіс генерального прокурора України.

Провадження має фактовий характер – жодних підозр наразі нікому не оголошено. Справу відкрито за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються виправдання або заперечення збройної агресії Росії, а також прославлення її учасників.

Також ідеться про можливу образу честі та гідності українських військовослужбовців. Максимальна санкція за сукупністю статей може сягати до 8 років позбавлення волі.

Підставою для відкриття провадження стали два звернення, одне з яких – від народної депутатки Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ольги Василевської-Смаглюк, опубліковане "Главкомом" Досудове розслідування доручене київському управлінню СБУ.

Після публікації листування заяви Волкова різко розкритикували й у Литві, де він проживає.

Міграційна служба країни звернулася до департаменту державної безпеки з проханням оцінити, чи становлять його висловлювання загрозу національній безпеці. Не виключається питання анулювання посвідки на проживання та можливої депортації.

Сам Леонід Волков визнав, що його повідомлення були "емоційними та різкими" і що "їх не слід було писати". У своєму Telegram-каналі він заявив, що листування було приватним і адресоване колишній співробітниці, яка, за його словами, поширює неправдиву інформацію про нього та ФБК.

Водночас Волков іронічно прокоментував українське розслідування, зазначивши, що в Росії він фігурує у десятках кримінальних епізодів, більшість із яких – саме за засудження російської агресії проти України.

