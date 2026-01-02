Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
До теми Командир РДК, що воює в Україні і якого не змогла вбити Росія: що відомо про Дениса Капустіна
Як ГУР провело спецоперацію з врятування життя Капустіна?
В українській розвідці наголосили, що для збереження життя командира Російського добровольчого корпусу та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію. Під час неї було інсценовано загибель White Rex.
Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – автівку у вогні,
– зазначили в ГУР.
Як українська розвідка інсценувала "загибель" Дениса Капустіна / Відео ГУР МО
В українській розвідці зазначили, що замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили. Тож оплатили українським розвідникам "замовлення" – пів мільйона доларів США.
Ці гроші, як зауважили в ГУР, суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців.
Як Росія хотіла вбити White Rex?
В ГУР МО 1 січня розповіли, що розвідники зірвали операцію російських спецслужб з ліквідації командира РДК Дениса Капустіна. Російський диктатор Володимир Путін вважає White Rex особистим ворогом, тож і хотів ліквідувати його.
Наразі командир Російського добровольчого корпусу перебуває на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань. Капустіна зрештою привітав сам Кирило Буданов.
До цього у РДК 27 грудня 2025 року заявили, що Денис Капустін "загинув" на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. У військовому формуванні писали про "приліт FPV-дрона".