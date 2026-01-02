Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми Командир РДК, що воює в Україні і якого не змогла вбити Росія: що відомо про Дениса Капустіна

Як ГУР провело спецоперацію з врятування життя Капустіна?

В українській розвідці наголосили, що для збереження життя командира Російського добровольчого корпусу та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію. Під час неї було інсценовано загибель White Rex.

Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – автівку у вогні,

– зазначили в ГУР.

Як українська розвідка інсценувала "загибель" Дениса Капустіна / Відео ГУР МО

В українській розвідці зазначили, що замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили. Тож оплатили українським розвідникам "замовлення" – пів мільйона доларів США.

Ці гроші, як зауважили в ГУР, суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важких напрямках – Покровському та Сумському. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 гривень і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.

Як Росія хотіла вбити White Rex?