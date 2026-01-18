13 января в телеграм-канале Sota была обнародована переписка Леонида Волкова с бывшей сотрудницей ФБК Анной Тирон. В этой переписке оппозиционер показал свое истинное лицо, передает 24 Канал со ссылкой на DW.
Что скандального сказал Волков?
В переписке Волков резко и пренебрежительно высказывался об Украине, украинских военных и чиновников. В частности, он:
- называл воинов ВСУ "нацистами";
- заявлял, что экс-руководитель ГУР Кирилл Буданов, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента Михаил Подоляк должны оказаться в тюрьме;
- обзывал Кирилла Буданова "гнусным сельским политтехнологом";
- оправдывал действия России, начиная еще с 2014 года.
Отдельное внимание привлекают слова Волкова о Денисе Капустине – основателя РДК, который воюет на стороне Украины. В конце 2025 года украинская разведка инсценировала гибель Капустина, и, комментируя эту новость в переписке, Волков написал, что "умер нацист" и что в этом смысле "денацификация состоялась".
Справка: Леонид Волков – российский оппозиционный политик, соратник покойного Алексея Навального и руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией.
Как в Украине отреагировали на заявления Волкова?
В Украине открыли уголовное производство против Леонида Волкова. Эту информацию подтвердил источник DW в украинских правоохранительных органах, а также Офис генерального прокурора Украины.
Производство имеет фактовый характер – никаких подозрений пока никому не объявлено. Дело открыто по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся оправдания или отрицания вооруженной агрессии России, а также прославления ее участников.
Также речь идет о возможном оскорблении чести и достоинства украинских военнослужащих. Максимальная санкция по совокупности статей может достигать до 8 лет лишения свободы.
Основанием для открытия производства стали два обращения, одно из которых – от народного депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк, опубликованное "Главкомом" Досудебное расследование поручено киевскому управлению СБУ.
После публикации переписки заявления Волкова резко раскритиковали и в Литве, где он проживает.
Миграционная служба страны обратилась в департамент государственной безопасности с просьбой оценить, представляют ли его высказывания угрозу национальной безопасности. Не исключается вопрос аннулирования вида на жительство и возможной депортации.
Сам Леонид Волков признал, что его сообщения были "эмоциональными и резкими" и что "их не следовало писать". В своем Telegram-канале он заявил, что переписка была частной и адресована бывшей сотруднице, которая, по его словам, распространяет ложную информацию о нем и ФБК.
В то же время Волков иронично прокомментировал украинское расследование, отметив, что в России он фигурирует в десятках уголовных эпизодов, большинство из которых – именно за осуждение российской агрессии против Украины.
Что известно о скандалах с российской оппозицией?
- Украинские активисты сорвали выступление Юлии Навальной на конференции Web Summit в Лиссабоне, включив сигнал воздушной тревоги. Навальная заявила, что борется против режима Путина и войны, призвав украинцев не считать российскую оппозицию врагом.
- Юлия Навальная дала интервью Саймону Шустеру после смерти мужа и обвинила власти Украины в игнорировании "антивоенных россиян". Вдова Навального заявила, что "война в Украине – война не России, а Путина". Она также хочет, чтобы Европа сняла санкции с России, утверждая, что они нужны против власти и Путина лично, а не против страны в целом.
- Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить речь "О состоянии дел в государстве". СМИ пишут, что произошло это из-за нежелания сидеть рядом с Юлией Навальной.