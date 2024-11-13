Жена известного оппозиционера Алексея Навального сделала пост в телеграмме. Она посоветовала украинцам "не придумывать врага", передает 24 Канал.

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"Враг у нас один"

Политик рассказала, что во время ее выступления на конференции украинские участники устроили протест. Затем Навальную спросили, поддерживает ли она войну против Украины.

Оппозиционерка выразила удивление этим вопросом:

Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Но если надо проговорить, то я готова это сказать еще раз,

– удивлялась в посте россиянка.

Она напомнила, что борется против режима Путина и против войны, что является, по ее мнению, взаимосвязанными вещами. Также Навальная отметила, что ее муж "использовал как трибуну антивоенной речи каждое заседание суда против него".

Враг у нас один. И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции,

– заявила Навальная.

Напомним, что во время выступления Навальной в Лиссабоне на сцену вышла украинка и выкрикнула: "Stop Russia. Stop the war!", а присутствующие в зале включили сигнал воздушной тревоги.

Ранее вдова Навального заявила, что "война в Украине – война не России, а Путина". Она также хочет, чтобы Европа сняла санкции с России, утверждая, что они нужны против власти и Путина лично, а не против страны в целом.