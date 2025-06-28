Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Навальной во время общения с журналистами.

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Юлия Навальная сделала заявления о Крыме и российской оккупации

Жена оппозиционера российской власти Алексея Навального Юлия отметила, что Крым является украинской территорией. Но фактически он принадлежит России и изменить это, по ее словам будет трудно.

Крымский полуостров принадлежит Украине, а сейчас он фактически принадлежит России. Это становится сложным вопросом, потому что не стоит забывать, что миллионы людей теперь имеют российские паспорта, и даже украинская власть признает, что это очень сложный вопрос,

– сказала Юлия Навальная.

Российский писатель Алекс Экслер в своем блоге несколько осудил слова Навальной. Он отметил, что во временно оккупированном Крыму проживает много людей с украинскими паспортами, однако они взяли российские для безопасности. Конечно же там есть и люди, которые приехали после аннексии и незаконно пересекли украинскую границу. По мнению Экслера, именно этих жителей Украина может наказать за нарушение закона, но после возможного освобождения полуострова они сразу же убегут, потому что "знают, что их ждет". Так писатель отметил, что все, кто сотрудничали с оккупантами могут попасть под суд, для других людей – проблем не должно быть.

Сама же Навальная в разговоре с представителями проекта United24 сказала, что выдача паспортов на оккупированных территориях не делает ее русской. Сейчас заявление активистки прозвучало в разрез с тем, что она говорила ранее.

Предыдущее заявление Юлии Навальной о выдаче российских паспортов: видео

Делает ли раздача российских паспортов территорию российской?



Нет, это не делает - и @yulia_navalnaya должна это знать. pic.twitter.com/k6E9Fv4brg - UNITED24 Media (@United24media) 27 июня, 2025

Юлия Навальная также рассказала, что хотела бы, чтобы Владимир Путин оказался в тюрьме и умер там, где оборвалась жизнь ее мужа Алексея Навального.

Напомним, ранее активистка сделала заявление после того, как украинцы пытались сорвать ее выступление на конференции Web Summit в Лиссабоне в ноябре. Навальная рассказала, что борется против режима Путина и войны и отметила, что в Украине российскую оппозицию не стоит считать врагом.