Известно, что это одно из самых почетных мероприятий в Вашингтоне. Елена Зеленская во время отказа отметила свой плотный график.

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Зеленскую планировали посадить возле Навальной

Журналисты WP пообщались с чиновниками, знакомыми с планами мероприятия. Они говорили, что планировалось, чтобы первую леди Джилл Байден посадили рядом с Еленой Зеленской и Юлией Навальной, вдовой так называемого российского оппозиционера Алексея Навального, который в феврале умер в колонии.

В издании поэтично описывают, что Зеленская и Навальная – две женщины, каждая из которых символизирует сопротивление российскому президенту Владимиру Путину. И что их присутствие во время выступления Байдена должно было бы стать мощным фоном.

Впрочем, присутствие Навальной вызвало дискомфорт для украинцев. Оно и не удивительно, ведь Алексей Навальный, который якобы боролся с режимом Путина, сам наговорил немало такого, что в определенной степени повторяло нарративы Кремля. И даже тот факт, что впоследствии он заговорил о признании границ Украины 1991 года, не отбелил его репутацию в глазах украинцев.

В то время как на Западе мы всегда думали о нем как о человеке, который храбро и мужественно боролся против Путина, в Украине Навального считают таким, что соответствует менталитету российского национализма и империализма,

– сказала Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики, вашингтонского аналитического центра.

Она напомнила, что Навальный во время аннексии Крыма рассматривал полуостров как часть исторических земель России.

У Зеленской отреагировали

Между тем представитель Белого дома отметил, что решение Елены Зеленской, вероятно, связано с "конфликтом в графике". Поэтому он переадресовал дальнейшие вопросы в офис Зеленской.

В ее команде журналистам Суспильного подтвердили, что первая леди приглашение на выступление Джо Байдена получила. Впрочем, она не может присутствовать на мероприятии из-за "заранее запланированных событий" в своем графике.

К слову, чиновник отметил, что расположение мест для сидения – деталь, которую окончательно согласуют в конце процесса. Заметим, что Юлия Навальная от участия во время выступления Байдена тоже отказалась. Ее пресс-секретарь ссылался на усталость вдовы Навального.