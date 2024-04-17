Юлія Навальна дала перше інтерв'ю після смерті чоловіка журналісту Саймону Шустеру. Не минулося без згадок України. Виявилось, що український уряд думає про війну Росії проти України не так, як вигідно росіянам.

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Навальна звинуватила уряд України в небажання шукати "хороших росіян"

Навальна заявила, що начебто українська влада має чомусь пам’ятати про "антивоєнних росіян". На її думку, війну підтримує "агресивна меншість". Ба більше Україна нібито робить помилку, ігноруючи так званих "хороших росіян".

Наприкінці 2022 року вони (український уряд – 24 Канал) дійшли висновку, що це не просто війна Путіна. Це війна Росії, і неправильно шукати "хороших росіян". "Хороші росіяни" – дуже погана фраза. Я вважаю, що вони просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть надвір, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України,

– сказала Навальна.

Також вдова чомусь вирішила, що може говорити за "звичайних українців". Мовляв, вони розуміють, що не всі росіяни погані.

Знову буцімто "винен" український уряд, який покладає відповідальність за війну на громадян Росії, а не на одного диктатора.

Звичайні українці розуміють те, що не всі росіяни проти них налаштовані. Але коли йдеться про український уряд, я думаю, було б правильно, якби він пам'ятав про цих людей. Це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна. Звичайно, є дуже агресивна меншість, яка підтримує війну. Воно виділяється, але дуже мало. Путін робить все можливе, щоб заохотити його. Він вказує на них і каже: "Дивіться, всі такі!" Але це не правда. Більшість людей із різних причин хочуть, щоб війна закінчилася,

– заявила вона.

Так, за логікою Навальної, наразі на війні проти України воюють не росіяни, а 380 тисяч "клонів путіна", втрати російської армії на фронті становлять 456 тисяч "путінів" вбитими та пораненими, на оборонному секторі країни працюють тисячі інших маленьких "лілі-путінів". І виключно "путіни" радіють ударам по Україні.

Звичайно, це іронія, адже це все – російські громадяни. Росіяни несуть колективну відповідальність за війну проти України та ситуацію всередині своєї держави. І якщо у війні винен лише їхній президент, отже Росія – один колективний Путін.

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Навальна хоче, щоб з Росії зняли санкції

Цікаво "співпало", що Навальна вкотре закликала зняти з Росії санкції, назвавши їх "неефективними" та заявила, що вони мають бути накладені виключно на Путіна та російську верхівку (що вже і так зроблено).

Існуючі санкції не працюють. Вони лише допомагають кремлівській пропаганді говорити: “Погляньте, що з нами зробив колективний Захід! Вони запровадили санкції!” Санкції потрібно запровадити не проти Росії, а проти влади, проти Путіна особисто,

– заявила вона.

При цьому Навальна нібито забула, чи то навмисно не вказала, що військово-оборонний сектор країни-агресора фінансується з коштів бюджету, який, як би росіяни цього не заперечували, залежить від санкцій. А деталі до літаків, дронів та ракет росіяни Кремль тепер змушений здобувати в обхід санкцій, або у таких країн, як Іран, Китай чи КНДР.

"Ліберальним" росіянам, зокрема вдові Навального, зовсім не цікаво, що буде з Україною і вони вже навіть не сподіваються змінити щось у своїй країні. Наразі їх хвилює лише безперешкодний в'їзд до ЄС і збереження статків.

Війна для "антивоєнних росіян" почалась у 2022 році, а не у 2014 році. Так, Навальна сказала, що не вірила в те, що Путін "почне війну в Україні" у 2022 році, хоч на момент повномасштабного вторгнення війна вже тривала 8 років.