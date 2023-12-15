Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що останні заяви Путіна не відповідають дійсності. За його словами, на фронті в Україні перебувають більше російських загарбників.

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Скільки окупантів воюють в Україні

"Там перебувають понад 380 тисяч. Вони багато втрачають і мають проводити ротацію. У цьому полягає проблема, адже якби ми мали більше технологічного компонента під назвою "далекобійна ракета з дальністю 150, а краще 250 кілометрів, то багато потенційних "чорних пакетів" були б такими ще на вході на окуповану територію України", – сказав радник голови ОП.

Він додав, що Україна має стратегію просування, а також розуміння того, що треба робити з погляду технологічної складової цієї війни. Нашим партнерам пояснюють, що ми не можемо симетрично воювати, тому потрібні спільні інвестиції, наприклад, у дронові виробництва. Паралельно з цим, якщо не буде радіоелектронного контролю над простором, то тоді ми багато втрачатимемо. Відтак, очевидно, що також потрібні РЕБи різних модифікацій та форматів.

Дуже важлива технологічна складова – це знищення логістики. А знищення логістики – це виключно далекобійна ракета. Це навіть не снаряд на відстань 20 – 40 кілометрів, а виключно далекобійна ракета,

– додав Михайло Подоляк.

Така тактика зрозуміла. Якщо Україна збільшить вогневий тиск, то угрупування росіян на тому чи іншому напрямку стане менш боєздатним. Крім цього, також потрібні мінні трали й обов'язково припинити домінування Росії у повітрі. Країна-агресорка використовує балістику. Якби в нас були штурмовики чи винищувачі-перехоплювачі, як F-16, то багато було б вирішено ще на підльотах до міст. Відповідно уламки ракет, не падатимуть на наші житлові будинки.

Головне, про що ми з партнерами сьогодні говоримо, це дві речі: у війні немає компромісного рішення і друге – є високотехнологічні рішення, які дозволять суттєво змінити те, що відбувається і по лінії фронту, і в тилу російського окупаційного угрупування, і в повітрі,

– наголосив радник голови ОП.

Як змінився психологічний стан окупантів

Зміни у технологіях ведення війни означатимуть інший психологічний стан російських військ та політичної еліти. Наприклад, коли росіяни перебували в очікуванні контрнаступу України, то були пригнічені. Вони очікували розв'язок, відповідальності, боялись того, що буде далі.

Якщо сьогодні ми говоримо, що не можемо просуватися вперед, партнери не можуть передавати нам зброю і починаємо між собою чубитись, то це мотивує їх досидіти до кінця. Вони поводяться більш агресивно, зухвало,

– підкреслив Подоляк.

Треба усвідомлювати, що ми не маємо права мотивувати росіян, а тільки демотивувати. Для цього є кілька способів, зокрема певні технологічні рішення по всій лінії фронту та усунення місць, де вони ще домінують, наприклад, у повітрі.

"А третя складова – це єдність з партнерами. Партнери мають ще раз військовими пакетами зафіксувати допомогу Україні до фіналу цієї війни", – зауважив Подоляк.

Що відомо про виділення допомоги Україні