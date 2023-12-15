Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что последние заявления Путина не соответствуют действительности. По его словам, на фронте в Украине находится больше российских захватчиков.

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Сколько оккупантов воюют в Украине

"Там находятся более 380 тысяч. Они много теряют и должны проводить ротацию. В этом состоит проблема, ведь если бы у нас было больше технологического компонента под названием "дальнобойная ракета с дальностью 150, а лучше 250 километров, то много потенциальных "черных пакетов" было бы такими еще на входе на оккупированную территорию Украины", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что в Украины есть стратегия продвижения, а также понимание того, что нужно делать с точки зрения технологической составляющей этой войны. Нашим партнерам объясняют, что мы не можем симметрично воевать, поэтому нужны общие инвестиции, например, в дроновые производства. Параллельно с этим, если не будет радиоэлектронного контроля над пространством, тогда мы будем многое терять. Следовательно, очевидно, что также нужны РЭБы разных модификаций и форматов.

Очень важная технологическая составляющая – это уничтожение логистики. А уничтожение логистики – это исключительно дальнобойная ракета. Это даже не снаряд на расстояние 20 – 40 километров, а исключительно дальнобойная ракета,

– добавил Михаил Подоляк.

Такая тактика понятна. Если Украина увеличит огневое давление, то группировка россиян на том или ином направлении станет менее боеспособной. Кроме того, также нужны минные тралы и обязательно прекратить доминирование России в воздухе. Страна-агрессор использует баллистику. Будь у нас штурмовики или истребители-перехватчики, как F-16, то многое было бы решено еще на подлетах к городам. Соответственно обломки ракет не будут падать на наши жилые дома.

Главное, о чем мы с партнерами сегодня говорим, это две вещи: в войне нет компромиссного решения и второе – есть высокотехнологичные решения, которые позволят существенно изменить происходящее и по линии фронта, и в тылу российской оккупационной группировки, и в воздухе,

– подчеркнул советник главы ОП.

Как изменилось психологическое состояние оккупантов

Изменения в технологиях ведения войны будут означать другое психологическое состояние российских войск и политической элиты. К примеру, когда россияне находились в ожидании контрнаступления Украины, то были подавлены. Они ожидали ответа, ответственности, боялись того, что будет дальше.

Если сегодня мы говорим, что не можем продвигаться вперед, партнеры не могут передавать нам оружие и начинаем между собой чубиться, это мотивирует их досидеть до конца. Они ведут себя более агрессивно, дерзко,

– подчеркнул Подоляк.

Надо осознавать, что мы не имеем права мотивировать россиян, а только демотивировать. Для этого есть несколько способов, в частности, определенные технологические решения по всей линии фронта и устранение мест, где они доминируют, например, в воздухе.

"А третья составляющая – это единство с партнерами. Партнеры должны еще раз военными пакетами зафиксировать помощь Украине до финала этой войны", – отметил Подоляк.

Что известно о выделении помощи Украине