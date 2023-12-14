В четверг, 14 декабря, началась так называемая "прямая линия", на которой президент России Владимир Путин решил ответить на вопросы, касающиеся мобилизации. Очевидно, без фантазий и выдумок не обошлось. Об этом информирует 24 Канал.

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Что Путин придумывал о мобилизации в России

По словам кремлевского вожака, "частичная мобилизация", объявленная 21 сентября 2022 года, прошла "успешно" – было набрано за несколько недель около 300 тысяч военных.

Большая часть из них до сих пор находится на линии фронта, – более того, "прекрасно" себя проявляет. За это время, как отметил Путин, уже есть даже 14 героев. Потому и второй волны мобилизации в ближайшее время "не планируют".

Зачем мобилизация? Такой надобности нет. Было много иронии по этому поводу, прилепили им название "мобики". Прекрасно воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. В настоящее время 244 тысяч находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов,

– распирался президент вражеского государства.

Он уточнил, что 41 тысяча бойцов была демобилизована по возрасту. В то же время на вопрос, будут ли демобилизовывать других военных, которые уже больше года на фронте, – он не ответил.

Как пишут СМИ, в то же время на экран вывел вопрос в формате СМС-сообщения: "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?" – на него кремлевский вожак тоже не ответил.

Обратите внимание! Президент России заверил, что набор контрактников в армию проходит якобы "очень успешно" – уже было набрано 486 тысяч бойцов.

Путин подчеркнул, что перед президентскими "выборами", назначенными на март 2024 года, мобилизационных мероприятий тем более не будет. Очевидно, чтобы в такой тревожный период избежать панических настроений среди граждан.

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