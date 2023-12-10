Офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник сказал 24 Каналу, что страна-агрессор может справиться с этой задачей. Для этого используют соответствующие регионы.
Вашему вниманию Данилов заявил о возможности тотальной мобилизации в России: когда Путин пойдет на этот шаг
"Остается средняя полоса России – это самые депрессивные районы, где попасть в армию не составляет такой плохой инициативы для людей", – отметил Мельник.
Кроме того, репрессивная машина страны-агрессора работает достаточно хорошо, чтобы собрать столько людей, сколько нужно. Они планируют набрать минимум 300 тысяч, а также компенсировать количество, которое демобилизуют. То есть, общее число – около 400 тысяч россиян.
Остается сомнительным вопрос подготовки этих людей. Но российскую власть это не обходит, главное – позатыкать дыры на фронте.
Президентская кампания Путина базируется на войне
"Путин выбрал тактику "побед" – он должен выйти в первый тур выборов как "победитель" (на войне – 24 Канал)", – заметил Мельник.
Именно с целью продемонстрировать свою "победительность", Путин приказал захватить Авдеевку и Купянск до своих выборов.
Путин боится мобилизации, но хочет выборов: основное
- Владимир Путин долго медлил объявить о своем баллотировании на следующих президентских выборах в России. Одной из наибольших предосторожностей диктатора остается вопрос общей мобилизации.
- Однако 8 декабря Путин таки отважился. В ответ на "уговоры" так называемого "главы парламента" квазиреспублики на оккупированной Донетчине Артема Жоги он заявил, что будет баллотироваться, потому что "сегодня иначе нельзя".
- Перед этим Путин подписал закон о голосовании в военное время. Так, центральная избирательная комиссия может отсрочить выборы, если возникнет угроза жизни гражданских.