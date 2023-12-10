Офіцер ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник сказав 24 Каналу, що країна-агресорка може впоратись із цим завданням. Для цього використають відповідні регіони.
До вашої уваги Данілов заявив про можливість тотальної мобілізації у Росії: коли Путін піде на цей крок
"Залишається середня смуга Росії – це найдепресивніші райони, де потрапити в армію не становить таку погану ініціативу для людей", – зазначив Мельник.
Крім того, репресивна машина країни-агресорки працює досить добре, щоб зібрати стільки людей, скільки потрібно. Вони планують набрати мінімум 300 тисяч, а також компенсувати ту кількість, яку демобілізують. Тобто, загальне число – близько 400 тисяч росіян.
Залишається сумнівним питання підготовки цих людей. Але російську владу це не обходить, головне – позатикати діри на фронті.
Президентська кампанія Путіна базується на війні
"Путін вибрав тактику "перемог" – він має вийти в перший тур виборів як "переможець" (на війні – 24 Канал)", – зауважив Мельник.
Саме з метою продемонструвати свою "переможність", Путін наказав захопити Авдіївку й Куп'янськ до своїх виборів.
Путін боїться мобілізації, але хоче виборів: основне
- Владімір Путін тривалий час зволікав оголосити про своє балотування на наступних президентських виборах у Росії. Однією з найбільших пересторог диктатора залишається питання загальної мобілізації.
- Однак 8 грудня Путін таки наважився. У відповідь на "вмовляння" так званого "глави парламенту" квазіреспубліки на окупованій Донеччині Артьома Жоги він заявив, що балотуватиметься, бо "сьогодні інакше не можна".
- Перед цим Путін підписав закон про голосування у воєнний час. Так, центральна виборча комісія може відтермінувати вибори, якщо виникне загроза життю цивільних.