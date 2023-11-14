Наприклад, Центральна виборча комісія може перенести вибори, якщо вони загрожують життю цивільних. Відновлять голосування лише після припинення "загрози".

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Закон з умовами виборів

Владімір Путін 14 листопада підписав закон про порядок проведення виборів президента Росії. Відповідно до закону, "якщо воєнний стан введено на частині території", вибори президента там можуть проводитися відповідно до статті 10.1 закону "Про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі". Це дозволяє ЦВК відкласти проведення голосування.

Згідно з законом, посадова особа суб'єкта вправі не раніше як за 130 днів і пізніше як за 90 днів досі голосування направити до ЦВК пропозицію проведення виборів. Тоді ж ЦВК протягом п'яти днів ухвалює рішення, приймаючи або відхиляючи пропозицію. Окрім цього, структура може скоротити строки виборів.

У випадку розв'язання проблем, що стали причиною перенесення виборів, ЦВК може відновити підготовку до голосування. Можуть також бути встановлені особливості підготовки та проведення виборів президента.

Також у випадку "ризику для життя" час початку та закінчення голосування, а також його тривалість на виборчих дільницях поза межами Росії може бути змінена. Відповідне рішення може ухвалити керівник дипломатичного представництва або консульської установи

Вибори у Росії наступного року