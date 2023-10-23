Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що про це кажуть російські журналісти.
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"Намальовану (перемогу бачити – 24 Канал) він вже втомився. 90 – 95% – це вже нецікаво", – сказав Ступак.
У Росії хочуть повторити історію, яка була у 2014 році. Тоді країна-агресорка анексувала український Крим, і росіяни від цього були "в екстазі".
Ексспівробітник СБУ припускає, що, коли ворог затівав повномасштабну війну, він розраховував, що до початку виборів президента Росії окупанти уже будуть умовно в районі Чопу. І, мовляв, на виборах це буде така "перемога", що рейтинг Путіна стане майже 98 – 99%.
Треба показувати, що Путін "сильний", а він не сильний. Його оточення своїми заявами "немає альтернативи Путіну" – ви просто не дивилися,
– вважає ексспівробітник СБУ.
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У Росії готуються до виборів президента
- Депутат держдуми Росії Андрій Гурульов заявив, що треба кожного 5-го росіянина "знищити" або "ізолювати". Усе через те, що 20% населення країни-агресорки "не задовольняє" Путін. Політик вважає, що очільник Кремля вкотре переможе на виборах. І, мовляв, це нібито буде "його особиста заслуга".
- Раніше прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав вибори в країні-агресорці "бюрократією". Пєсков навіть спрогнозував, що Путін "переможе" і здобуде 90% голосів.
- В Інституті вивчення війни вважають, що президент Росії хоче заморозити війну. Адже перед виборами йому не вигідна масова мобілізація.