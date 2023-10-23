Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що про це кажуть російські журналісти.

До теми Путін хоче уникнути мобілізації до виборів: що може змусити його змінити плани

"Намальовану (перемогу бачити – 24 Канал) він вже втомився. 90 – 95% – це вже нецікаво", – сказав Ступак.

У Росії хочуть повторити історію, яка була у 2014 році. Тоді країна-агресорка анексувала український Крим, і росіяни від цього були "в екстазі".

Ексспівробітник СБУ припускає, що, коли ворог затівав повномасштабну війну, він розраховував, що до початку виборів президента Росії окупанти уже будуть умовно в районі Чопу. І, мовляв, на виборах це буде така "перемога", що рейтинг Путіна стане майже 98 – 99%.

Треба показувати, що Путін "сильний", а він не сильний. Його оточення своїми заявами "немає альтернативи Путіну" – ви просто не дивилися,

– вважає ексспівробітник СБУ.

ЗМІ пишуть, що у Путіна нібито була зупинка серця: дивіться відео

У Росії готуються до виборів президента